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А Лукашенко все про "интеграцию"...

05.03.2020 11:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь останется привержена интеграционным процессам, но при четком следовании своим интересам

Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня на встрече с генсеком ОДКБ, бывшим госсекретарем Совбеза Беларуси Станиславом Засем.

"Коль выпала такая судьба для Беларуси в этом году возглавлять все интеграционные органы, мы будем делать это достойно, - заявил Лукашенко. - Мы будем, как и прежде, привержены интеграционным процессам, в том числе в военной сфере, но при этом будем четко следовать нашим интересам. На эту суперпрагматичную позицию, ты знаешь, кто подталкивает республики, которые находятся вокруг этого интегратора".

Он подчеркнул, что интересы Беларуси должны соблюдаться во всех интеграционных объединениях, в том числе в рамках ОДКБ. Пока, по словам Лукашенко они абсолютно совпадают с интересами соседних стран и особенно членов организации. 

"Они совпадают с интересами и России, и других членов ОДКБ. Да и не очень-то противоречат интересам Украины - нашей главной южной соседки. По крайней мере, мы делали и будем делать все для того, чтобы в Украине было мирно и спокойно, - сказал Лукашенко. - Это наша позиция, исходящая опять же от менталитета белорусского народа. Мы ее будем придерживаться".

Страны ОДКБ в этом году проведут несколько совместных мероприятий. Среди них уже ставшая традиционной антинаркотическая операция "Канал". Она пройдет в два этапа: силовики планируют перекрыть "северный маршрут" поставок наркотиков из Афганистана и принять меры в борьбе с распространением синтетических наркотиков. Штабы разместятся в Душанбе и Санкт-Петербурге. 


Кроме того, запланированы операции по пресечению нелегальной миграции "Нелегал" и по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий "Прокси".

Еще несколько учений предусмотрено планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности.

В Армении пройдут командно-штабное учение "Взаимодействие", специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск" и специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения Коллективных сил ОДКБ "Эшелон". 

Кыргызстан примет учение Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж", а Беларусь - командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство". 

В плане мероприятий также значится специальное учение со спасательными подразделениями МЧС и тактико-специальное учение "Кобальт" с силами специального назначения.-
 
 
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Беларусь останется привержена интеграционным процессам, но при четком следовании своим интересам
 
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