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Время старших. Где найти суперконсультанта для своего бизнеса?

05.03.2020 12:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Время старших. Где найти суперконсультанта для своего бизнеса?
Фото из открытых источников

Программа «SES» работает в Беларуси уже 25 лет.

Всемирно известная «Служба старших экспертов» (SES) была основана Торгово-промышленной палатой Германии в 1983 году. Уникальный социально-экономический проект успешно развивается, помогая не только реализации лучших идей для бизнеса, но и укреплению идеи, что возраст для активной жизни - не помеха.

С работой службы знакомит Галина МИХАЛЬЧУК, координатор проектов SES в Казахстане и Беларуси.

Лучшие специалисты

- Чем интересны немецкие эксперты?

- Опыт экспертов, которые участвуют в нашей программе, бесценен, поскольку они занимали ключевые позиции на своих предприятиях в Германии. А предприятия Германии, безусловно, являются лидерами в своих нишах - производство, станкостроение, нефтехимия… Соответственно, белорусские предприятия имеют возможность получить экспертную помощь человека, который в суперконкурентной среде управлял мощным бизнесом.

- Как давно SES сотрудничает с Беларусью?

- Программа в Беларуси работает с 1995 года. На сегодняшний день проведено 388 проектов, соответственно, столько экспертов уже побывали на белорусских предприятиях. На самом деле это не очень большая цифра. Услуги старших экспертов были востребованы в медицине, машиностроении, пищевой промышленности, на крупных предприятиях и в относительно небольшом семейном бизнесе. Имеется опыт сотрудничества с общественными организациями, в сфере помощи инвалидам и тяжелобольным людям.

- Как можно пригласить старшего эксперта к себе на предприятие?

- Необходимо связаться с представителем SES в Беларуси v.kozlov@rep.ses-bonn.de, заполнить заявку и получить нужного эксперта согласно правилам амSES по проведению проектов. Важно понимать, что в условиях изменяющейся белорусской экономики надо быть специалистом «широкого полета», а в Германии выигрывает «точечный» эксперт, который углубляется в мельчайшие детали производства. Соответственно, при оформлении заявки надо учитывать этот момент и давать четкий запрос на узкоспециализированного эксперта. То есть если это маркетинг, то в запросе не может быть ретейл, это не может быть один эксперт, который курирует сеть всех магазинов. Также в заявке не может быть запрос на специалиста «в пищевой промышленности», это должна быть узкая группа продуктов питания.

Время старших. Где найти суперконсультанта для своего бизнеса?
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- Кому нужна помощь старших экспертов прежде всего?

- Предприятия обычно сами понимают, что им не хватает экспертизы. И если поиск специалиста не ограничивается интернет-биржами труда, если люди мотивированы и действительно хотят решить проблему, улучшить качество своей продукции или услуг, то велика вероятность того, что рано или поздно они найдут нас.

ОТ ЗАЯВКИ ДО ФИДБЭКА

- Как много времени проходит с момента обращения в SES до получения экспертной рекомендации непосредственно на предприятии заказчика?

- Заявка обрабатывается не меньше месяца, потом еще некоторое время уходит на знакомство с профилем эксперта и различные уточнения.

Время пребывания эксперта на предприятии - до месяца, при этом недели полторы у него уходит на понимание проблематики предприятия, знакомство с процессами. Эксперт может приезжать несколько раз в год, курируя предприятие.

Конечно, мы берем фидбэк, спрашивая и у заказчиков, и у эксперта, получилось ли у них задуманное. Негативных отзывов не было.

- Какие обязательства берет на себя предприятие?

- Все очень просто. Когда эксперт согласован, его надо встретить в аэропорту, обеспечить ему проживание, питание, карманные расходы, переводчика и предоставить транспорт. Финансирование каждого проекта оговаривается индивидуально с руководителем проектов и заказчиком с помощью представителя. В большинстве случаях услуги эксперта - проектные расходы, перелет, визу и т. д. - оплачивает немецкая сторона.

Время старших. Где найти суперконсультанта для своего бизнеса?
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СВЯЗИ

- Старшие эксперты работают практически безвозмездно. Зачем тогда это им?

- Для человека, вышедшего на пенсию, это возможность оставаться в строю, быть востребованным. SES способствует передаче знаний и опыта и развитию тесных связей между людьми разных поколений и разной культурной и национальной принадлежности.

- Делается ли какая-то скидка на возраст эксперта?

- Я с большим удовольствием провожу время с экспертами, порой удивляясь их энергии и оптимизму. Возраст для человека, живущего полной жизнью, востребованного, понимающего свою нужность, - не помеха. Самому старшему эксперту в моей практике - 85 лет.

- Что бы вы хотели пожелать нашим читателям?

- Мы привыкли учиться на своих ошибках, предпочитая реагировать, когда что-то не получилось. Намного проще воспользоваться на ранних этапах услугами специалистов, которые прошли путь, и прошли его успешно. Человек - это существо социальное, и наши связи - это капитал. Обмен опытом, общение придают жизни вкус.

СПРАВКА

Служба старших экспертов - Фонд германской экономики по международному сотрудничеству, поддерживаемый рядом министерств, в первую очередь Министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). Программа имеет ряд источников финансирования и направлена на то, чтобы продлить активную жизнь специалистов, вышедших на пенсию и желающих поделиться своим опытом. SES помогает обществу использовать огромный потенциал специалистов и руководящих работников, вышедших на пенсию или делающих перерыв в трудовой деятельности и работающих на добровольных началах. Эти люди получают возможность поделиться своими знаниями и опытом во всем мире.

 
Теги: знакомства
 
 
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