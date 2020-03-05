|
Фонтаны, бассейны... Появились фото резиденций Лукашенко с высоты
Источник материала: Партизан
Правда, некоторые детали оказались заблюренными, то есть четко увидеть, что там находится, нельзя. Но кое-что все-таки рассмотреть можно.
Размыты изображения зданий управления военной контрразведки КГБ на Интернациональной и Минобороны на проспекте Независимости
По заказу Государственного комитета по имуществу в сентябре 2019 года сделали ортофотосъемку Минска и прилегающих территорий. Детализация — высокая, на этих кадрах рассмотреть объекты сверху можно лучше, чем на снимках для других карт, сделанных со спутника. Можно, например, увидеть, как выглядят резиденции Лукашенко, дворики Администрации президента и КГБ, пишет
В Государственном комитете имущества
Центр и несколько «засекреченных» зданий
На карте есть несколько заблюренных нечетких мест: так, закрыли здания Министерства обороны в центре города, СИЗО № 1 («Володарка») в Пищаловском замке, Дворец независимости.
В этом списке и площадка за Дворцом республики — здание управления военной контрразведки КГБ находится рядом с кафе и барами на улице Интернациональной.
Размыты изображения зданий управления военной контрразведки КГБ на Интернациональной и Минобороны на проспекте Независимости
Дворец независимости на картах тоже рассмотреть нельзя
Но есть и незамазанные любопытные объекты. На проспекте Независимости — дворик КГБ. На снимке видно, что там припаркованы в том числе большие авто.
В центре есть еще один спрятанный от посторонних глаз двор — на Карла Маркса, 38, при Администрации президента. Его украшает лишь яркая клумба.
Тракторный завод и авиация
Территории Тракторного завода оказались похожими сверху на поле тетриса: видны цеха и техника.
А вот на поле Академии авиации в Чижовке видна небольшая экспозиция самолетов. Можно рассмотреть даже, каким авиакомпаниям они принадлежали.
На территории Национального аэропорта также можно найти узнаваемые самолеты. Например, белый самолет в левом углу выдают цвет флага на хвосте и красные вкрапления на крыльях — уж больно напоминает бывший президентский Ту-154.
#1#
|
Свежие газеты
Архив (Разное)