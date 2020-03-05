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ЮНЕСКО: почти 300 миллионов детей не ходят в школу из-за коронавируса

05.03.2020 11:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти 13 стран мира приняли решение временно закрыть школы с целью сдерживания распространения COVID-19, об этом сообщает пресс-служба Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Закрытие школ прервало образование 290,5 миллиона учащихся по всему миру: по данным ЮНЕСКО, это беспрецедентный показатель, пишет sputnik.by

"Хотя временное закрытие школ из-за проблем со здоровьем и других кризисов, к сожалению, не ново, глобальные масштабы нынешних нарушений в сфере образования не имеют аналогов. Если так будет продолжаться, образование окажется под угрозой", – отмечает гендиректор ЮНЕСКО Одри Азулай.

По ее словам, в настоящее время идет активная работа по обеспечению непрерывности обучения для всех: речь, в частности, об организации дистанционного обучения.

"Еще в девяти странах введены локализованные закрытия школ для предотвращения или сдерживания COVID-19", – сказано в сообщении.


Сообщается, что 10 марта ЮНЕСКО проведет экстренное совещание министров образования. По последним данным, уже 22 страны на трех разных континентах объявили или осуществили закрытие школ. Отмечается, что всего две недели назад Китай был единственной страной, которая объявила о закрытии учебных заведений.

В организации подчеркнули, что ЮНЕСКО поддерживает реализацию программ дистанционного обучения и рекомендует открытые образовательные приложения и платформы, которые школы могут использовать для удаленного обучения.
 
 
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Власти 13 стран мира приняли решение временно закрыть школы с целью сдерживания распространения COVID-19, об этом сообщает пресс-служба Организации ООН по вопросам...
 
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