Белорусские миротворцы и британские морпехи провели тренировку

Источник материала: Tut.by

Военнослужащие миротворческой роты 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады провели совместную тренировку «Зимний партизан» с прибывшими в Беларусь морскими пехотинцами Великобритании. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Министерство обороны.



Фото Яна Горбанюка, «Ваяр»

Мероприятие прошло на полигоне «Лосвидо» в рамках взаимодействия по вопросам подготовки миротворцев — Беларусь собирается более активно участвовать в миротворческой деятельности ООН.



Фото Яна Горбанюка, «Ваяр»



Фото Яна Горбанюка, «Ваяр»



Фото Яна Горбанюка, «Ваяр»

Белорусские военнослужащие показали британским коллегам огневую подготовку и умение эвакуировать раненых. На очереди обмен опытом в тактической и инженерной подготовке, а затем комплексное занятие.