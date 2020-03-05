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Покупать или ждать? Как изменится стоимость новых автомобилей в 2020 году

05.03.2020 11:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Покупать или ждать? Как изменится стоимость новых автомобилей в 2020 году
Фото из открытых источников

 «АиФ» разбирается в вопросах с помощью эксперта Андрея ПРОВОТОРОВА.

- 2019 год был рекордным для нашего рынка. По данным автомобильной ассоциации БАА, было продано 65 099 авто (включая легковые коммерческие). Рост продаж к 2018 году составил 12 264 ТС.

- За счёт чего рос рынок?

- Прошлый год был началом трансформации, которая продолжится и в 2020 году. Белорусы вкладывали личные сбережения в автомобили на фоне нестабильной экономической ситуации. Благо, новинки были интересные. Это и Renault Arkana (продано 520 авто за полгода), и Haval F7 (64 авто), а также Suzuki Jimny 4 (15 авто), Audi Q8 (59 авто).

Покупать или ждать? Как изменится стоимость новых автомобилей в 2020 году
 

В 2019 году появились вторые импортеры/дилеры у Toyota, Citroen, Mitsubishi. У первых двух получилось закрепиться на рынке. Что касается Mitsubishi, дошло до возможного расторжения контракта с одним из импортеров, о котором будет известно в 1-м квартале 2020 года. 

Также в 2019 году появился импортер Lexus. В октябре прошлого года возобновил работу импортер Changan.

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Прогнозы

- Чего нам ждать от 2020 года, помимо автомобильных новинок?

- Надеюсь, в 2020 году, помимо новых финансовых продуктов от банков и лизинговых компаний, появятся автомобили по подписке. Так называется услуга долгосрочной аренды ТС с заключением сделки на весь период пользования. Она включает в себя сервис, ТО, страховку, налоги и т. д. Также может быть внедрён сервис группового использования авто сотрудниками одной организации.

«Белджи», скорее всего, объявит о четвертом дилере. Бренд Chevrolet вернется в марте 2020 года. Бренд Ravon будет продавать автомобили до середины 2020 года. 

С середины года начнется активизация работы Zotye после модернизации завода в Обчаке. В июне-июле планируется открытие нового дилера Kia на Маяковке. В текущем году в Беларусь вернется Opel в лице автоцентра РМ Маркет.

Что касается продаж, как обычно, активность будет наблюдаться со второго квартала. По итогам нынешнего  года падение продаж к прошлому составит, скорее всего, 10 000 авто. Скажутся обострение проблем  в экономике, вызванное нефтегазовым конфликтом, традиционное ежегодное ужесточение требований Нацбанка по предоставлению кредитов и снижению банками до 4% выгоды по картам рассрочки.

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В 2020 году акценты в покупке авто сместятся на вторичный рынок ввиду продолжения действия Указа №140 о льготной «растаможке» для инвалидов и многодетных семей.

Нельзя сбрасывать со счетов коронавирус. На данный момент поставки комплектующих из Китая прекращены. Соответственно, все китайские производители, включая Geely, Changan, Haval, Chery и др., могут продавать только те автомобили, которые были собраны из комплектующих, ввезённых до появления коронавируса.

По прогнозам, поставки возобновятся в апреле, когда заболеваемость, как ожидается, пойдёт на спад.

- Что будет с ценами?

- Ежегодно заводы поднимают стоимость минимум на 5-7%. На эту величину подорожают новые автомобили, следом подтянется и вторичный рынок. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, цены могут вырасти ещё больше. Это произойдёт, если борьба с эпидемией затянется.

 
 
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Как сработали белорусские автодилеры в прошлом году? Какие марки были самыми продаваемыми? Что будет с ценами в 2020 году?
 
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