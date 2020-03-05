РСТО: туристическая отрасль под угрозой из-за коронавируса

Источник материала: Аргументы и факты

Республиканский Союз туристических организаций опубликовал открытое письмо по поводу туризма и коронавируса: «Анализ ситуации говорит о том, что властям и туристическому бизнесу следует совместно разработать адекватные меры по пресечению панических настроений и спокойному реагированию на реальную обстановку. Туристическая отрасль страны, как и другие отрасли экономики, находятся под угрозой!

В настоящее время ни Всемирная организация здравоохранения, ни Всемирная туристская организация, ни другие компетентные организации не выдали рекомендации воздерживаться от перемещений и туристических поездок. ВОЗ контролирует ситуацию и сделал официальное заявление об отсутствии необходимости аннулировать или вносить изменения в планы путешествий.

Причины для паники сомнительны, в частности, об этом заявили американские медики. К примеру, в США в текущем сезоне гриппом заболели 15 миллионов человек, из них 8 тысяч умерли. Для сравнения: по состоянию на 4 марта 2020 года подтвержденных случаев заболеваний китайским коронавирусом в мире 92 тысячи, летальных исходов – 3 тысячи (менее 3%). Динамика вируса из Уханя гораздо ниже, чем у свиного гриппа 2009 года, когда в сутки фиксировалось около 100 тысяч заболеваний по всему миру.

Тем не менее, громкий инфоповод – коронавирус – вызвал тектонические сдвиги, в частности, в белорусском турбизнесе. Если не принять адекватные меры по взятию ситуации под контроль, можно оставить туристов без возможности совершать поездки и планировать свой отдых и потерять целую отрасль, в том числе – въездной туризм, то есть – экспорт услуг, на который государство возлагает большие надежды.

На фоне рекомендаций регулирующего органа – Министерства спорта и туризма – воздержаться от поездок в Китай, Италию, Иран и Южную Корею – белорусские туристы начали воздерживаться от поездок не только в эти страны, но и приостановили бронирование туров на другие направления. Обращаем внимание, что в опубликованном документе Министерства нет запрета, а всего лишь рекомендации, но они, к сожалению, выданы не на конкретный срок, а в бессрочном варианте. Это усугубляет ситуацию.

Уже начались попытки аннуляций и отказы от ранее забронированных туров не только на текущие даты, но и на более поздний период (конец лета, осень) в различные страны.

В случае аннуляций белорусские операторы и агенты поставлены перед фактом необходимости возврата денежных средств. В то же время перевозчики не остановили выполнение полетных программ и не возвращают деньги за проданные билеты. Зарубежные партнеры также не готовы возвращать средства за ранее забронированные туры и выставляют штрафные санкции. Страховка от невыезда, как выяснилось, в случае с коронавирусом и карантином также не работает.

В результате, белорусские турфирмы остались один на один с возникшей проблемой.

По мнению международных структур в области здравоохранения и туризма, в настоящее время большинство стран безопасно, заявление о карантине и форс-мажоре сделал только Китай. Из-за отсутствия полной и убедительной информации о ситуации в мире, несогласованных действий, искусственного нагнетания возникшей ситуации в СМИ, туристическая отрасль в Беларуси, вслед за Россией, подведена к состоянию серьезного коллапса. Обстановка накаляется с каждым днем, и последствий на сегодняшний день не может просчитать никто.

Не лучше ситуация во въездном и внутреннем туризме. Экспорт туристических услуг в Беларуси также оказался под угрозой. В частности, ряд столичных отелей разослал письма туроператорам об отказе размещения туристов из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана. Группы и индивидуальные туристы из названных стран не могут быть размещены, согласно сделанным бронированиям, а неустойки опять-таки ложатся на отечественных операторов.

На фоне невыработанного общего подхода и адекватной оценки, в Беларусь массово аннулируются группы туристов не только из Европы, но также из России. Убытки несут гостиничные предприятия Минска и других городов, падают экономические показатели районов и региональных объектов туристической инфраструктуры. Под угрозой деятельность национального перевозчика. Ведомственные структуры рассылают рекомендации, ухудшающие репутацию Беларуси как страны благоприятной для путешествий. Белорусские музеи, отели, другая инфраструктура уже страдают от отсутствия клиентов, в то же время, опасной эпидемической ситуации в нашей стране нет.

Видя эти проблемы, Республиканский Союз туристических организаций призывает туристов не поддаваться панике, а СМИ – с осторожностью относиться к публикациям, касающимся коронавируса.

Также призываем все заинтересованные ведомства – Министерство здравоохранения, Министерство спорта и туризма, Министерство экономики, Национального авиаперевозчика «Белавиа», Министерство иностранных дел, общественные объединения в сфере туризма – совместно выработать меры по урегулированию ситуации, чтобы не допустить коллапса – в экономике, в целом, и в белорусском туризме – в частности».