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Посмотрите, как человека вытащили из кабины грузовика за секунду до взрыва
Источник материала: Tut.by
Полицейские из штата Нью-Джерси спасли водителя из кабины фуры, которая вылетела на обочину и загорелась. Мужчине стало плохо и он не справился с управлением, из-за чего и произошла авария. Полицейские вовремя оказались рядом и успели вытащить его за секунду до того, как в кабине произошел взрыв. Момент попал на видео.
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Полицейский увидел, как мимо пронесся и вылетел на обочину грузовик.
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