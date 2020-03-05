Посмотрите, как человека вытащили из кабины грузовика за секунду до взрыва

Источник материала: Tut.by

Полицейские из штата Нью-Джерси спасли водителя из кабины фуры, которая вылетела на обочину и загорелась. Мужчине стало плохо и он не справился с управлением, из-за чего и произошла авария. Полицейские вовремя оказались рядом и успели вытащить его за секунду до того, как в кабине произошел взрыв. Момент попал на видео.