Лукашенко: Беларусь – за интеграцию, но при соблюдении своих интересов

Источник материала: Ежедневник

Беларусь останется привержена интеграционным процессам, но при четком следовании своим интересам, заявил Александр Лукашенко в ходе встречи с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.

Президент отметил, что Беларусь поддерживает интеграцию, в том числе военную. Однако, подчеркнул он, при соблюдении национальных интересов.

«Слава Богу, пока наши интересы абсолютно совпадают с интересами соседей, особенно с членами ОДКБ. Они совпадают с интересами и России, и других стран ОДКБ, да и они не очень-то противоречат интересам Украины, нашей главной южной соседки», — сказал глава государства.

По его словам, Беларусь сделает все, чтобы в Украине было мирно, тихо и спокойно.

Кроме того, президент поинтересовался у генсека ОДКБ повесткой дня предстоящего саммита организации, который в этом году пройдет в России.