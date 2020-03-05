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Лукашенко: Беларусь – за интеграцию, но при соблюдении своих интересов
05.03.2020 12:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Беларусь останется привержена интеграционным процессам, но при четком следовании своим интересам, заявил Александр Лукашенко в ходе встречи с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.
Президент отметил, что Беларусь поддерживает интеграцию, в том числе военную. Однако, подчеркнул он, при соблюдении национальных интересов.
«Слава Богу, пока наши интересы абсолютно совпадают с интересами соседей, особенно с членами ОДКБ. Они совпадают с интересами и России, и других стран ОДКБ, да и они не очень-то противоречат интересам Украины, нашей главной южной соседки», — сказал глава государства.
По его словам, Беларусь сделает все, чтобы в Украине было мирно, тихо и спокойно.
Кроме того, президент поинтересовался у генсека ОДКБ повесткой дня предстоящего саммита организации, который в этом году пройдет в России.
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Беларусь останется привержена интеграционным процессам, но при четком следовании своим интересам, заявил Александр Лукашенко в ходе встречи с генеральным...
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