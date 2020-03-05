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Арина Соболенко претендует на звание «Лучшей теннисистки февраля»

05.03.2020 12:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Первая ракетка Беларуси – Арина Соболенко – попала в число номинанток на звание «Лучшей теннисистки февраля». Об этом сообщает официальный сайт WTA,  сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Арина Соболенко претендует на звание «Лучшей теннисистки февраля»

Напомним, что на прошлой неделе Соболенко стала лучшей на турнире в Дохе. Эта победа позволила Арина подняться на 11-е место в обновлённом рейтинге WTA.

Арина Соболенко претендует на звание «Лучшей теннисистки февраля»

Также на звание «Лучшей теннисистки февраля» претендуют Симона Халеп, румынка выиграла соревнования в Дубае и Кики Бертенс. Спортсменка из Нидерландов праздновала победу на турнире в Санкт-Петербурге. Голосование продлится до 7 марта на сайте WTA тура.

Люди в материале: Арина Соболенко, Кики Бертенс, Симона Халеп

 
 
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Новости Беларуси. Первая ракетка Беларуси – Арина Соболенко – попала в число номинанток на звание «Лучшей теннисистки февраля». Об этом сообщает официальный сайт...
 
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