МАГАТЭ: Беларусь полностью готова к запуску своей первой АЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь полностью готова к запуску своей первой АЭС. Об этом сегодня заявили в МАГАТЭ (Международном агентстве по атомной энергии), передает телеканал «МИР 24».

Заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков отметил, что к новой станции претензий нет.

«Что касается технических претензий к строящейся станции, то их у МАГАТЭ нет. И Беларусь выполняет все требования МАГАТЭ, приглашает проверки. И в этом отношении является образцово-показательной страной. Далеко не все страны приглашают к себе проверки МАГАТЭ», – подчеркнул Чудаков.