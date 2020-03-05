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МАГАТЭ: Беларусь полностью готова к запуску своей первой АЭС

05.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь полностью готова к запуску своей первой АЭС. Об этом сегодня заявили в МАГАТЭ (Международном агентстве по атомной энергии), передает телеканал «МИР 24».

Заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков отметил, что к новой станции претензий нет.

«Что касается технических претензий к строящейся станции, то их у МАГАТЭ нет. И Беларусь выполняет все требования МАГАТЭ, приглашает проверки. И в этом отношении является образцово-показательной страной. Далеко не все страны приглашают к себе проверки МАГАТЭ», – подчеркнул Чудаков.

Белорусскую АЭС в Гродненской области строят по российскому проекту. Сейчас на станции заканчивают горячую обкатку и готовятся к завозу топлива. При успешной эксплуатации АЭС президент республики Александр Лукашенко допускает создание второй атомной станции.



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Заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков отметил, что к новой станции претензий нет.
 
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