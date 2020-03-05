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Кубок ФИБА. «Цмоки» проиграли датчанам из «Баккен беарз»

05.03.2020 12:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Столичные «Цмоки» уступили в первом четвертьфинальном матче Кубка ФИБА,  сообщили в программе «СТВ-Спорт». Парни Ростислава Вергуна не справились с датским «Баккен беарз». Хотя именно за «драконами» осталась первая четверть – 23:14.

Кубок ФИБА. «Цмоки» проиграли датчанам из «Баккен беарз»

Но дальше хозяева перехватили инициативу и спокойно довели дело до победы. Минчане проигрывают минус 13. Окончательный счёт матча: 66 на 79 в пользу «Баккен беарз». Ответная игра пройдёт в Минске 11 марта.

Люди в материале: Ростислав Вергун

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Столичные «Цмоки» уступили в первом четвертьфинальном матче Кубка ФИБА,  сообщили в программе «СТВ-Спорт». Парни Ростислава Вергуна не...
 
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