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Кубок ФИБА. «Цмоки» проиграли датчанам из «Баккен беарз»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Столичные «Цмоки» уступили в первом четвертьфинальном матче Кубка ФИБА, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Парни Ростислава Вергуна не справились с датским «Баккен беарз». Хотя именно за «драконами» осталась первая четверть – 23:14.
Но дальше хозяева перехватили инициативу и спокойно довели дело до победы. Минчане проигрывают минус 13. Окончательный счёт матча: 66 на 79 в пользу «Баккен беарз». Ответная игра пройдёт в Минске 11 марта.
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Новости Беларуси. Столичные «Цмоки» уступили в первом четвертьфинальном матче Кубка ФИБА, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Парни Ростислава Вергуна не...
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