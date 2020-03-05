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Чемпионат мира по хоккею в этом году в Минске проводиться не будет

05.03.2020 12:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Федерация хоккея Беларуси ФХБ со ссылкой на Международную федерацию (ИИХФ) сообщила, что Минск не рассматривается в качестве столицы чемпионата мира этого года в случае переноса из Швейцарии.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам пресс-секретаря ИИХФ Адама Стайсса, вариант переноса турнира 2020 года в Беларусь ни коим образом не рассматривается. Международная федерация хоккея по-прежнему планирует проводить турнир в Швейцарии.

Также в ФХБ отметили, что ранее Беларусь не обращалась в ИИХФ с предложением принять у себя чемпионат мира 2020 года.

Напомним, что вчера президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что Минск является одним из вариантов в случае переноса чемпионата из Швейцарии.

— Не так много стран, в которые мы можем перенести турнир. Перенести чемпионат мира будет очень сложно, но, вероятно, будет возможность перенести его в Сочи, также есть вариант с Беларусью. Сейчас мы начинаем изучать различные варианты решения проблемы. Мы обсуждали с ФХР, можем ли мы провести чемпионат в Сочи, но я вам не могу ничего сказать до 15 марта, — цитировал Фазеля ТАСС.

Минск примет совместный с Ригой чемпионат в 2021 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Федерация хоккея Беларуси ФХБ со ссылкой на Международную федерацию (ИИХФ) сообщила, что Минск не рассматривается в качестве столицы чемпионата мира этого года в...
 
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