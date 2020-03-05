Чемпионат мира по хоккею в этом году в Минске проводиться не будет

Источник материала: Tut.by

Федерация хоккея Беларуси ФХБ со ссылкой на Международную федерацию (ИИХФ) сообщила , что Минск не рассматривается в качестве столицы чемпионата мира этого года в случае переноса из Швейцарии.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам пресс-секретаря ИИХФ Адама Стайсса, вариант переноса турнира 2020 года в Беларусь ни коим образом не рассматривается. Международная федерация хоккея по-прежнему планирует проводить турнир в Швейцарии.

Также в ФХБ отметили, что ранее Беларусь не обращалась в ИИХФ с предложением принять у себя чемпионат мира 2020 года.

Напомним, что вчера президент ИИХФ Рене Фазель заявил , что Минск является одним из вариантов в случае переноса чемпионата из Швейцарии.

— Не так много стран, в которые мы можем перенести турнир. Перенести чемпионат мира будет очень сложно, но, вероятно, будет возможность перенести его в Сочи, также есть вариант с Беларусью. Сейчас мы начинаем изучать различные варианты решения проблемы. Мы обсуждали с ФХР, можем ли мы провести чемпионат в Сочи, но я вам не могу ничего сказать до 15 марта, — цитировал Фазеля ТАСС .

Минск примет совместный с Ригой чемпионат в 2021 году.