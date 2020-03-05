ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хотел подарить жене цветы. В Бобруйске мужчина подозревается в хищении роз

05.03.2020 12:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бобруйске мужчина украл девять роз и стал фигурантом уголовного дела. 

Как сообщает МВД Беларуси, ночью 25 февраля пьяный мужчина зашёл в цветочный магазин, взял девять роз и собрался уйти. Продавец попыталась задержать гражданина, но тот вырвался и убежал. Женщина вызвала милицию. 

Через некоторое время к одному из пеших патрулей подъехало такси со спящим пассажиром. Водитель сказал, что вёз мужчину и его приятеля к цветочному ларьку. Когда клиент вышел из магазина с цветами, он не вернулся в машину, а убежал. 

Сотрудники милиции быстро нашли отказавшегося платить клиента. Оказалось, что это 39-летний местный житель, который уже разыскивался за хищение роз. 

Правонарушение бобруйчанин совершил в нетрезвом состоянии. Мужчина хотел подарить цветы супруге на день рождения, однако милиционеры обнаружили их за мусоропроводом. 

Отмечается, что фигурант работает на одном из крупных предприятий города, ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался. 

В прошлом месяце житель Брагинского района получил административный штраф за плаванье в аквариуме магазина. 

Парень делал предложение девушке, а она бросила кольцо в воду к рыбам – подробности здесь

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Бобруйске мужчина украл девять роз и стал фигурантом уголовного дела.  Как сообщает МВД Беларуси, ночью 25 февраля пьяный мужчина зашёл в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте пьяный таксист сбил ребенка и скрылся
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика