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Хотел подарить жене цветы. В Бобруйске мужчина подозревается в хищении роз
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бобруйске мужчина украл девять роз и стал фигурантом уголовного дела.
Как
Через некоторое время к одному из пеших патрулей подъехало такси со спящим пассажиром. Водитель сказал, что вёз мужчину и его приятеля к цветочному ларьку. Когда клиент вышел из магазина с цветами, он не вернулся в машину, а убежал.
Сотрудники милиции быстро нашли отказавшегося платить клиента. Оказалось, что это 39-летний местный житель, который уже разыскивался за хищение роз.
Правонарушение бобруйчанин совершил в нетрезвом состоянии. Мужчина хотел подарить цветы супруге на день рождения, однако милиционеры обнаружили их за мусоропроводом.
Отмечается, что фигурант работает на одном из крупных предприятий города, ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.
В прошлом месяце житель Брагинского района получил административный штраф за плаванье в аквариуме магазина.
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Новости Беларуси. В Бобруйске мужчина украл девять роз и стал фигурантом уголовного дела. Как сообщает МВД Беларуси, ночью 25 февраля пьяный мужчина зашёл в...
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