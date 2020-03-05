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Цвирко: «У нас отсутствует информация. Мы можем приехать к какой-то усадьбе, к какой-то руине, и не знаем, что это такое»
Источник материала: СТВ
Туризм в Беларуси обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Вот здесь, что вы правильно сказали по поводу информации, что каждый может по-разному интерпретировать со временем, привязывая к каким-то историческим промежуткам или фактам, здесь должна быть информация предоставлена вся. Вот когда мы представляем информацию об этом объекте всю, тогда исключается манипуляция этой информацией.
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Цвирко: «У нас отсутствует информация. Мы можем приехать к какой-то усадьбе, к какой-то руине, и не знаем, что это такое»
Туризм в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». Хозяин агроусадьбы: «Заработок не тот, который хотелось бы иметь. Люди сегодня торгуются до слёз!»
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