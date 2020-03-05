В Бресте пьяный таксист сбил ребенка и скрылся

Источник материала: Tut.by

Нетрезвый водитель такси сбил 11-летнюю девочку на переходе в Бресте. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.





Авария произошла 4 марта, около 19.00. Установлено, что водитель такси ехал по улице Советской Конституции и сбил 11-летнюю девочку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Выяснилось, что после наезда водитель дождался скорую помощь и с места аварии уехал.

Сотрудники ГАИ установили личность водителя и задержали его. Им оказался 44-летний местный житель. Медицинское освидетельствование мужчины показало, что он был пьян — 1,2 промилле алкоголя. На нарушителя инспекторы составили административные протоколы.