Хакеры взломали почту медучреждений. СК возбудил уголовное дело





В прошлом месяце заявление в милицию подал руководитель РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии. Он сообщил, что принадлежащий учреждению электронный почтовый ящик был взломан.





Как оказалось, злоумышленники от имени центра рассылали электронные сообщения. Письма содержали ссылку на загрузку вредоносных программ.





С аналогичным заявлением днем ранее обратился к правоохранителям один из руководителей Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Здесь хакеры действовали по той же схеме.





СК информирует, что в разосланных сообщениях была информация, которая не соответствовала действительности. Она касалась распространения коронавируса в Беларуси.





После открытия ссылок, на компьютер пользователей автоматически скачивался скрипт, запускающий исполняемый вредоносный файл.





По обоим инцидентам Следственный комитет завел уголовные дела.