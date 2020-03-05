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Минфин отложил размещение евробондов из-за... коронавируса

05.03.2020 12:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минфин Беларуси отложил на неопределенный срок размещение нового выпуска евробондов из-за нестабильности финансовых рынков на фоне распространения эпидемии коронавируса

"Размещения не будет. Точнее будет, но позже. Рынки с ума посходили из-за коронавируса", - сообщил агентству "Интерфакс-Запад" знакомый с ситуацией источник в финансовых кругах.

"Эмитент говорит, что выйдет на рынок, как только ситуация наладится", - добавил источник.

В министерстве финансов Беларуси агентству "Интерфакс-Запад" заявили, что размещение еврооблигаций состоится в течение 2020 года. 

"Road show в США и Лондоне состоялось. Сделка последует в течение 2020 года с учетом рыночных условий, как и было указано в объявлении от 27 февраля 2020 года", - сообщила агентству пресс-секретарь Минфина Ирина Комар.

Как сообщалось, 2 марта Минфин начал road show нового выпуска евробондов из двух траншей в долларах и евро. Были запланированы встречи с потенциальными инвесторами в ряде городов США, Франкфурте и Лондоне. 

Во встречах с инвесторами примут участие, в частности, первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой, министр финансов страны Максим Ермолович, замглавы Минфина Андрей Белковец, заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич.

27 февраля Минфин сообщил, что вся подготовительная работа к размещению выпусков завершена, все необходимые разрешения получены,  road show представляет собой начало процедуры фактического размещения ценных бумаг.

Источники в банковских кругах сообщали, что Беларусь рассматривает возможность размещения еврооблигаций, номинированных в долларах США, с погашением в 2035 году, и еврооблигаций, номинированных в евро, с погашением в 2026 или 2028 годах.

Организаторами новых выпусков выступают Citi, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale, Renaissance Capital. Еврооблигации планируется разместить на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Ермолович ранее отмечал, что Беларусь в первом квартале 2020 года может разместить евробонды на $1-1,2 млрд при условии благоприятной конъюнктуры рынка.

Ранее также сообщалось, что по оценке экспертов Sberbank CIB доходность нового выпуска еврооблигаций Беларуси в долларах США может составить около 6,2% годовых, в евро - порядка 3,25% годовых.
 
 
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Минфин Беларуси отложил на неопределенный срок размещение нового выпуска евробондов из-за нестабильности финансовых рынков на фоне распространения эпидемии...
 
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