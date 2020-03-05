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О проведении декадника по профилактике инфекций, передающихся половым путем в Могилевской области
05.03.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
С целью мотивации населения к здоровому образу жизни, формирования ценностных установок на сохранение и укрепление своего здоровья и в целях повышения информированности населения Могилевской области на территории области в период с 26.02.2020 по 06.03.2020 пройдет комплекс мероприятий по первичной профилактике инфекций, передающихся половым путем (ИППП).
В рамках декадника пройдет акция по консультированию и бесплатному обследованию пациентов на ИППП «Скажи здоровью «Да!»» 06.03.2020 года с 9.00 до 14.00.
Базами для проведения акции определены:
«Могилевский областной кожно-венерологический диспансер»;
УЗ «Могилевская центральная поликлиника»;
Женская консультация УЗ «Могилевская поликлиника №4»; Женская консультация УЗ «Могилевская поликлиника №5»; Урологический центр УЗ «Могилевская поликлиника №8»; Женская консультация «Могилевская поликлиника №10»;
УЗ «Могилевская поликлиника №1 1»;
Кожно-венерологическое отделение (поликлиника) УЗ «Бобруйская центральная больница»;
Урологическое отделение УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1»;
Женская консультация№2 УЗ «Бобруйский родильный дом»; Женская консультация№3 УЗ «Бобруйский родильный дом»; Центральные районные больницы.
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С целью мотивации населения к здоровому образу жизни, формирования ценностных установок на сохранение и укрепление своего здоровья и в целях
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