О проведении декадника по профилактике инфекций, передающихся половым путем в Могилевской области

Источник материала: Кричевская жизнь

С целью мотивации населения к здоровому образу жизни, формирования ценностных установок на сохранение и укрепление своего здоровья и в целях повышения информированности населения Могилевской области на территории области в период с 26.02.2020 по 06.03.2020 пройдет комплекс мероприятий по первичной профилактике инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

В рамках декадника пройдет акция по консультированию и бесплатному обследованию пациентов на ИППП «Скажи здоровью «Да!»» 06.03.2020 года с 9.00 до 14.00.

Базами для проведения акции определены:

«Могилевский областной кожно-венерологический диспансер»;

УЗ «Могилевская центральная поликлиника»;

Женская консультация УЗ «Могилевская поликлиника №4»; Женская консультация УЗ «Могилевская поликлиника №5»; Урологический центр УЗ «Могилевская поликлиника №8»; Женская консультация «Могилевская поликлиника №10»;

УЗ «Могилевская поликлиника №1 1»;

Кожно-венерологическое отделение (поликлиника) УЗ «Бобруйская центральная больница»;

Урологическое отделение УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1»;

Женская консультация№2 УЗ «Бобруйский родильный дом»; Женская консультация№3 УЗ «Бобруйский родильный дом»; Центральные районные больницы.