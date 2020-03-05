От бухгалтера до маркетолога. Какую работу ищут женщины в Беларуси?

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY выяснил, где же сейчас ищут работу жительницы Беларуси и на какую зарплату рассчитывают.

Чаще всего с начала года женщины искали работу в таких профессиональных областях, как «Продажи», «Бухгалтерия», «Административный персонал» и «Маркетинг». А вот среди мужчин с января 2020 года больше все ищут работу в сферах «Транспорт», «Информационные технологии» и «Производство». При этом, количество резюме на сайте с 1 января 2020 года от представителей обоих полов примерно одинаково: 52,5% принадлежат женщинам, 47,5% резюме разместили мужчины.

Однако если сравнивать соотношение мужчин и женщин в разрезе конкретной профобласти, то можно увидеть разницу: к примеру, в ИТ-сфере с начала года ищут работу 71,2% мужчин против 28,8% женщин. В автомобильном бизнесе разница еще более заметна: 93,6% мужчин – 6,4% резюме от женщин.

В знании иностранного языка мужчины и женщины разделили позицию: к примеру, 55% от всех соискательниц знают английский язык, среди мужчин – 56,7%. Среди ключевых навыков женщины чаще всего указывают умение работать в команде, грамотную речь, организаторские навыки и опыт деловой переписки. У мужчин, к некоторым из них, в топ-5 добавляются ведение переговоров и водительское удостоверение категории В. Среди женских резюме, кстати, около 33% указали наличие водительского удостоверения.

Уровень ожидаемых зарплат у мужчин и женщин примерно одинаков, если говорить о минимальных требованиях или средней зарплате по рынку. Если же рассматривать максимальные значения, то мужчины ожидают зарплату выше. К примеру, в ИТ-сфере мужчины хотят зарплату почти на 60% выше, чем женщины. Это может быть связано с тем, что мужчины в ИТ-сфере чаще претендуют на более высокооплачиваемые должности (например, программист, разработчик, инженер). А среди женщин более востребованы оказались такие направления, как создание контента, маркетинг, тестирование. Для сравнения приведем некоторые примеры:

Программирование, разработка: с начала года среди соискателей-мужчин в сфере «Информационные технологии» 34% резюме размещено в этой специализации. У женщин этот показатель – около 18%.

Системный администратор: в этой должности оказались заинтересованы около 18% мужчин и 4% женщин.

Инженер: около 18% соискателей-мужчин искали работу в этой специализации, среди женщин – 9%.

Тестирование: с января 2020 года примерно 9% мужчин искали работу по этому направлению против 17% женщин.

Контент, маркетинг: если судить по резюме, эти направления заинтересовали порядка 8% мужчин и 21% женщин.