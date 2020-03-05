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По 550 тыс. медицинских масок в сутки будут отшивать предприятия «Беллегпрома»

05.03.2020 14:02 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Предприятия «Беллегпрома» будут отшивать по 550 тыс. медицинских масок в сутки, сообщает БЕЛТА по информации пресс-службы концерна.

По 550 тыс. медицинских масок в сутки будут отшивать предприятия «Беллегпрома»
Фото РИА Новости

Руководство концерна приняло решение временно перепрофилировать ряд предприятий для пошива медицинских изделий, с тем чтобы обеспечить фармацевтические организации необходимым объемом медицинских масок.

«Теперь маски будут изготавливать 15 предприятий, а планируемый общий объем производства ‒ 550 тыс. изделий в сутки», ‒ рассказали в «Беллегпроме».

Также в пресс-службе сообщили, что на сегодняшний день заказчикам (самые крупные ‒ «Белмедтехника» и «Белфармация») уже поставлено около 1,2 млн медицинских масок.

Белорусские предприятия изготавливают маски из хлопка, они четырехслойные, многоразовые, и их можно стерилизовать.

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Предприятия «Беллегпрома» будут отшивать по 550 тыс. медицинских масок в сутки, сообщает БЕЛТА по информации пресс-службы концерна. Руководство концерна приняло...
 
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