ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь ввела ограничения на ввоз птицы из двух регионов Чехии и Словакии

05.03.2020 13:50 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Беларусь ввела ограничения на ввоз птицы из Пардубицкого края Чехии и Жилинского края Словакии из-за птичьего гриппа.

Согласно данным, предоставленным Всемирной организацией здравоохранения животных, на территории данных регионов были зарегистрированы вспышки заболевания птиц высокопатогенным гриппом. 

В связи с ситуацией Беларусь временно ограничила ввоз птицы из этих регионов, передает БЕЛТА.

Также введен запрет на ввоз инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и иных пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, а также пернатой дичи.

Данный список не полный и включает другую продукцию, поступающую из регионов вышеуказанных стран.

По этой причине все выданные разрешения на ввоз вышеуказанных товаров на белорусскую территорию приостанавливаются.

Кроме того, сообщается, что нужно принять дополнительные меры, которые обеспечат биологическую защиту птицеводческих объектов всех форм собственности.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь ввела ограничения на ввоз птицы из Пардубицкого края Чехии и Жилинского края Словакии из-за птичьего гриппа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Алея славы. Творчы праект «Радзімы» і савета ветэранаў. Ардэнаносны механізатар з калгаса “Гвардыя” Мікалай Марачкоў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика