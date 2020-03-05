Беларусь ввела ограничения на ввоз птицы из двух регионов Чехии и Словакии

Источник материала: Ежедневник

Беларусь ввела ограничения на ввоз птицы из Пардубицкого края Чехии и Жилинского края Словакии из-за птичьего гриппа.

Согласно данным, предоставленным Всемирной организацией здравоохранения животных, на территории данных регионов были зарегистрированы вспышки заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

В связи с ситуацией Беларусь временно ограничила ввоз птицы из этих регионов, передает БЕЛТА.

Также введен запрет на ввоз инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и иных пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, а также пернатой дичи.

Данный список не полный и включает другую продукцию, поступающую из регионов вышеуказанных стран.

По этой причине все выданные разрешения на ввоз вышеуказанных товаров на белорусскую территорию приостанавливаются.

Кроме того, сообщается, что нужно принять дополнительные меры, которые обеспечат биологическую защиту птицеводческих объектов всех форм собственности.