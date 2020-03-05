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ФХБ: вариант проведения ЧМ-2020 в Беларуси никоим образом не рассматривается
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Международная федерация хоккея опровергла новости о том, что ЧМ-2020 будет отменен или перенесен в Беларусь.
Об этом телеканалу СТВ сообщила пресс-секретарь Федерации хоккея Беларуси Евгения Никитина.
Сергей Тулупов, СТВ:
Евгения Никитина, пресс-секретарь Федерации хоккея Беларуси:
Что же касается многочисленных инфоповодов, появившихся в последнее время по поводу возможного переноса чемпионата мира 2020 года в Беларусь, то здесь я ничего сказать не могу о том, что это действительно будет, поскольку у нас есть подтверждение со стороны Международной федерации хоккея. Пресс-секретарь IIHF Адам Стайсс буквально сегодня заявил о том, что вариант проведения мирового форума текущего сезона в Беларуси никоим образом не рассматривается. Сейчас они внимательно следят за развитием ситуации с коронавирусом в Швейцарии, уже в ближайшее время будет принято решение о судьбе мирового первенства весной этого года.
Сергей Тулупов:
Евгения Никитина:
Накануне появилась информация о том, что чемпионат мира, который запланирован в Швейцарии, будет перенесен или отменен из-за коронавируса. В СМИ сообщали, что местом проведения может стать Россия или Беларусь.
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Новости Беларуси. Международная федерация хоккея опровергла новости о том, что ЧМ-2020 будет отменен или перенесен в Беларусь. Об этом телеканалу СТВ сообщила...
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