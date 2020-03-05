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ФХБ: вариант проведения ЧМ-2020 в Беларуси никоим образом не рассматривается

05.03.2020 14:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Международная федерация хоккея опровергла новости о том, что ЧМ-2020 будет отменен или перенесен в Беларусь. 

Об этом телеканалу СТВ сообщила пресс-секретарь Федерации хоккея Беларуси Евгения Никитина.   

Сергей Тулупов, СТВ:
Пройдет ли хоккейный чемпионат мира в Беларуси в 2020 году? 

Евгения Никитина, пресс-секретарь Федерации хоккея Беларуси:
Мы ожидаем чемпионат мира в Беларуси в 2021 году. Как вы знаете, совместное проведение с Латвией мы выиграли в 2017. 

Что же касается многочисленных инфоповодов, появившихся в последнее время по поводу возможного переноса чемпионата мира 2020 года в Беларусь, то здесь я ничего сказать не могу о том, что это действительно будет, поскольку у нас есть подтверждение со стороны Международной федерации хоккея. Пресс-секретарь IIHF Адам Стайсс буквально сегодня заявил о том, что вариант проведения мирового форума текущего сезона в Беларуси никоим образом не рассматривается. Сейчас они внимательно следят за развитием ситуации с коронавирусом в Швейцарии, уже в ближайшее время будет принято решение о судьбе мирового первенства весной этого года.    

Сергей Тулупов:
Если фантастически предположить, что нам бы доверили провести ЧМ-2020, мы бы смогли?  

Евгения Никитина:
Для того, чтобы нам доверили провести чемпионат мира 2020 года, Беларусь должна подать соответствующее предложение о своей готовности и желании принять мировой форум. На данный момент наша страна такую заявку в IIHF не отправляла.  

Накануне появилась информация о том, что чемпионат мира, который запланирован в Швейцарии, будет перенесен или отменен из-за коронавируса. В СМИ сообщали, что местом проведения может стать Россия или Беларусь.  

Люди в материале: Евгения Никитина, Сергей Тулупов

 
 
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Новости Беларуси. Международная федерация хоккея опровергла новости о том, что ЧМ-2020 будет отменен или перенесен в Беларусь.  Об этом телеканалу СТВ сообщила...
 
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