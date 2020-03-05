Пьяный таксист сбил 11-летнюю девочку на переходе в Бресте и скрылся

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло около 7 часов вечера 4 марта в Бресте. На нерегулируемом пешеходном переходе на улице Советской Конституции водитель такси наехал на 11-летнюю девочку.

По информации МВД, водитель дождался приезда скорой помощи, а затем покинул место ДТП. Школьницу с травмами доставили в больницу.

Вскоре сотрудники ГАИ установили личность водителя и задержали его. Им оказался 44-летний брестчанин. Выяснилось, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины начат административный процесс.