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Технические средства таможенного контроля на службе в Могилевской области

05.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Могилевские таможенники при исполнении своих служебных обязанностей используют свои профессиональные знания, навыки, а также и возможности специальных «помощников» — технических средств для проведения таможенного контроля. С их помощью таможенники выявляют товары, запрещенные к ввозу, вывозу с таможенной территории ЕАЭС, а также проверяют соответствие представленного товара, заявленному в документах.

Перечень техсредств довольно разнообразен: от весов до инспекционно-досмотрового комплекса, причем они безопасны для жизни и здоровья человека, животных, растений и не причиняют вред товарам и транспортным средствам.

За 2019 год в Могилевской таможне с использованием технических средств неоднократно выявлялись правонарушения, а стоимость предметов административных правонарушений составила почти полмиллиона белорусских рублей.

«Арсенал» технических средств ежегодно пополняется передовыми техническими новинками. Так, на вооружение таможни поступил переносной детектор для обнаружения следов взрывчатых и наркотических веществ, а с февраля 2020 года в Могилевском аэропорту заработала современная рентгеновская установка досмотра багажа и товаров.

По материалам Могилевской таможни

Технические средства таможенного контроля на службе в Могилевской области

 
 
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Могилевские таможенники при исполнении своих служебных обязанностей используют свои профессиональные знания, навыки, а также и возможности специальных...
 
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