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Беларус, который обвинял завод «Луч» в краже идеи, все-таки выпустит свои часы

05.03.2020 13:42 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Василь Белько, владелец минского магазина подарков «Зорка Венера», рассказал в фейсбке, что его команде удалось найти нового партнера для создания своих часов. Если помните, с прошлым партнером – часовым заводом «Луч» – коллаборации у «Зорки Венеры» не сложилось. Василь обвинил предприятие в том, что оно затормозило переговоры об общем проекте, а потом «украло концепцию» и выпустило по ней свою линейку часов, не указав всех причастных к дизайну, кроме себя. Позже «Луч» признал вину и публично извинился.

«Все началось с мечты – создать крутые качественные часы с надежным партнером, а не с хайпа, комментаторов и вот этого всего, – написал сегодня Белько в фейсбуке. – И, наверное, всей этой истории нужно было произойти, чтобы все заработало так, как нужно! Мы познакомились с крутыми ребятами из Hvilina [беларуская частная часовая мануфактура] и с уверенностью можем сказать: ничто не случайно, и крутым часам Zorka Venera быть!».

Новые часы под названием «Зорка Венера» – минималистичные. На циферблате изобразили не одиночные звезды, а созвездия: это Малая медведица, Дракон и Цефей с Полярной звездой в центре. На задней крышке симметрично отображен весь ночной небосвод с характеристиками часов на беларуской латинице. Чтобы соблюсти тематику космоса до конца, циферблат часов разделили на 24 часа вместо привычных 12-и, и он состоит из двух основных частей: дневной и ночной. 

На обратном конце стрелки – стилизованная планета Венера, которая в вечернее и ночное время появляется на небосводе циферблата. Основная особенность часов, считают авторы, – смещение классического циферблата на 90 градусов относительно стандартного расположения. Деление на 12:00 светового дня расположено напротив календаря 00:00.

Часы сделаны на базе кварцевого швейцарского механизма. Корпус из нержавеющей стали, стекло минеральное закаленное. Водонепроницаемость – 30 метров. Люминофор на стрелке и на циферблате обеспечит свечение элементов в темное время суток. Ремешок изготовлен из натуральной кожи.

По ссылке на часы можно оформить предзаказ. Цена одной модели – 189 рублей.

А вот те самые часы «Луча»: сравните

 
 
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Василь Белько, владелец минского магазина подарков «Зорка Венера», рассказал в фейсбке, что его команде удалось найти нового партнера для создания своих часов....
 
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