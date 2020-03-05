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Военнослужащие Беларуси и Великобритании обмениваются опытом по ряду направлений

05.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На полигоне 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады проходит совместная белорусско-британская тренировка.

Военнослужащие Беларуси и Великобритании обмениваются опытом по ряду направлений
Военнослужащие Беларуси и Великобритании обмениваются опытом по ряду направлений

Военнослужащие миротворческой роты Беларуси и  батальона морской пехоты вооруженных сил Великобритании обмениваются опытом по ряду направлений.

Военнослужащие Беларуси и Великобритании обмениваются опытом по ряду направлений
Военнослужащие Беларуси и Великобритании обмениваются опытом по ряду направлений

Белорусские миротворцы успели продемонстрировать британским коллегам эвакуацию раненых, огневую подготовку. В ближайшие дни участники обменяются опытом в выполнении элементов тактической и инженерной подготовки.

Военнослужащие Беларуси и Великобритании обмениваются опытом по ряду направлений
Военнослужащие Беларуси и Великобритании обмениваются опытом по ряду направлений

На заключительном этапе совместной тренировки пройдет комплексное занятие.

МО РБ
Фото Яна Горбанюка «Ваяр»

 
 
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На полигоне 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады проходит совместная белорусско-британская тренировка. ...
 
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