Детализированная съемка Минска появилась в интернете: видны интересные и запрещенные места

Оргфотосъемка Минска и прилегающих к нему территорий была проведена в сентябре по заказу Госкомитета по имуществу. Снимки можно было увидеть в интернете.

Информация появилась на сайте ведомства 3 марта.

Съемка нужна была для создания земельно-информационной системы (ЗИС) Минска. На сайте говорится, что система должна повысить эффективность управления земельными ресурсами, осуществления государственного учета и контроля за использованием земель столицы.

На кадрах, попавших в интернет, можно увидеть, как сверху выглядят различные интересные места столицы. Например, дворики Администрации президента и КГБ, резиденции Александра Лукашенко в Заславле и Дроздах, пишет euroradio.fm .

Изображение некоторых секретных объектов на карте выглядит размыто: например, СИЗО №1 в Пищаловском замке, здание управления военной контрразведки КГБ, здание Министерства обороны, Дворец Независимости.

Хорошо просматривается территория Тракторного завода и экспозиция самолетов возле Академии авиации. Также можно заглянуть во внутренние дворики Администрации президента и КГБ.