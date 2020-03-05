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Детализированная съемка Минска появилась в интернете: видны интересные и запрещенные места
Источник материала: БДГ
Оргфотосъемка Минска и прилегающих к нему территорий была проведена в сентябре по заказу Госкомитета по имуществу. Снимки можно было увидеть в интернете.
Информация
Съемка нужна была для создания земельно-информационной системы (ЗИС) Минска. На сайте говорится, что система должна повысить эффективность управления земельными ресурсами, осуществления государственного учета и контроля за использованием земель столицы.
На кадрах, попавших в интернет, можно увидеть, как сверху выглядят различные интересные места столицы. Например, дворики Администрации президента и КГБ, резиденции Александра Лукашенко в Заславле и Дроздах, пишет
Изображение некоторых секретных объектов на карте выглядит размыто: например, СИЗО №1 в Пищаловском замке, здание управления военной контрразведки КГБ, здание Министерства обороны, Дворец Независимости.
Хорошо просматривается территория Тракторного завода и экспозиция самолетов возле Академии авиации. Также можно заглянуть во внутренние дворики Администрации президента и КГБ.
Детальнеые фото выложены на портале
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Оргфотосъемка Минска и прилегающих к нему территорий была проведена в сентябре по заказу Госкомитета по имуществу. Снимки можно было увидеть в интернете.
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