В 2019 году депутаты Могилевского областного Совета провели 525 приемов граждан и рассмотрели около 1,3 тыс. обращений

Источник материала: Маяк Преднепровья

Непосредственно в областной Совет обратились 147 граждан, из них около 80 – на прямую телефонную линию. Основными были вопросы трудоустройства, оформления правоустанавливающих документов, начисления жилищно-коммунальных платежей, благоустройства населенных пунктов, ремонта дорог, состояния питьевой воды.

Ирина Раинчик добавила, что работа в избирательных округах – одно из важных направлений деятельности депутатского корпуса. В 2019 году свою работу с населением депутаты осуществляли в соответствии с графиками приема и в тесном взаимодействии с государственными органами, общественными организациями и объединениями, благодаря чему поднимаемые людьми вопросы решались более оперативно. Хорошо зарекомендовала себя новая практика проведения совместных с депутатами Палаты представителей Национального собрания приемов граждан в общественных приемных членов депутатской группы РОО «Белая Русь», которая будет продолжена в текущем году.

По словам заместителя председателя облсовета, депутаты всех уровней принимали активное участие в общественной жизни: субботниках, праздничных мероприятиях и благотворительных акциях, уделяли максимальное внимание пенсионерам, людям с ограниченными возможностями и оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Важную роль в обеспечении координации деятельности местных Советов депутатов по развитию правовой, организационной, финансово-экономической и территориальной основ местного самоуправления играла Могилевская областная ассоциация местных Советов депутатов. Проводимая работа способствовала укреплению обратной связи депутатского корпуса и граждан, повышению степени доверия людей к Советам и оказанию положительного влияния на активизацию участия населения в решении вопросов местного значения. Так, в 2019 году было рассмотрено и удовлетворено 21 ходатайство, профинансировано проектов, направленных на решение проблем и вопросов местного значения, инициатив депутатов и территориальных органов местного самоуправления на общую сумму более Br52 тыс.

К слову, в Могилевской области насчитывается почти 10,5 тыс. органов территориального общественного самоуправления. Их представители принимают активное участие в наведении порядка на земле, обновлении облика и создании современной среды обитания городов и деревень, наведении порядка на гражданских кладбищах, в местах воинских захоронений. Стимулом в этой работе, как и прежде, являются ежегодно проводимые смотры-конкурсы санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов.

Требовательность к органам власти на местах, а это значит и к депутатам, с каждым годом повышается, подчеркнула Ирина Раинчик. Осуществляя свои задачи, Советы должны умело расставлять акценты в работе с трудовыми коллективами, общественными объединениями, так как при тесно налаженных связях создаются большие возможности для защиты их интересов.

«Роль депутата – это, с одной стороны, представлять интересы народа во власти, с другой – государственной власти в народе, — констатировала заместитель председателя облсовета. – Нет сомнений, что, сохраняя преемственность целей и приоритетов развития предыдущих лет, в текущем периоде Советы депутатов должны стать еще более гибкими, современными и мобильными, оперативно и действенно реагировать на злободневные нужды граждан, повышая уровень жизни населения Могилевщины».

Обсудив отчет о работе облисполкома, областной Совет депутатов отметил, что в регионе принимались меры по выполнении ключевых показателей социально-экономического развития Приднепровского края на 2019 год, повышению эффективности работы реального сектора экономики, содействию занятости населения, улучшению эффективности и надежности работы жилищно-коммунального хозяйства, укреплению культурного потенциала. Основной упор был сделан на рост благосостояния граждан за счет устойчивого и эффективного развития экономики, а также улучшения социальной сферы.