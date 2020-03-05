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Жительница Барановичей улетела в Турцию и пропала без вести
05.03.2020 15:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Барановичский ГОВД устанавливает местонахождение
17 декабря 2018 года гражданка улетела в Турцию, и о ее местонахождении до сих пор ничего не известно.
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Барановичский ГОВД устанавливает местонахождение без вести пропавшей Гресь Инны Александровны, 04.05.1988 года рождения, уроженки города Барановичи, проживавшей по...
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