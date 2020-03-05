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Жительница Барановичей улетела в Турцию и пропала без вести

05.03.2020 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Барановичский ГОВД устанавливает местонахождение без вести пропавшей Гресь Инны Александровны, 04.05.1988 года рождения, уроженки города Барановичи, проживавшей по адресу: ул. Долгая, д. 21 (паспорт гражданина Республики Беларусь серии АВ № 2693633, выдан Барановичским ГОВД 29.04.2013).

Жительница Барановичей улетела в Турцию и пропала без вести

17 декабря 2018 года гражданка улетела в Турцию, и о ее местонахождении до сих пор ничего не известно.

Граждан, которым что-либо известно о Гресь И. А. или о ее местонахождении, просят сообщить об этом в Барановичский ГОВД по телефону 102 либо в отдел уголовного розыска по тел. 48-48-16, 48-47-15.

 
 
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  Барановичский ГОВД устанавливает местонахождение без вести пропавшей Гресь Инны Александровны, 04.05.1988 года рождения, уроженки города Барановичи, проживавшей по...
 
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