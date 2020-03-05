ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ночные заморозки и дожди ожидаются на следующей неделе

05.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

В первой половине следующей недели в Могилевской области ожидаются ночные заморозки. Синоптики также прогнозируют дожди на большей части территории.

 

Ночные заморозки и дожди ожидаются на следующей неделе
Фота — Максім Пілюткевіч

 

9 и 10 марта днем обещают дождь, ночью и утром возможен мокрый снег. Ночью -1 +4°С, днем +6 +11°С.

В среду, 11 марта, по всей области пройдут дожди. Температура воздуха ночью  от -1 до +4°С, днем +5 +10°С.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В первой половине следующей недели в Могилевской области ожидаются ночные заморозки. Синоптики также прогнозируют дожди на большей части территории.     9 и 10...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как отметят «Масленицу — 2020» В Солигорском районе. Программа народных гуляний.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика