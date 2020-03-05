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Ночные заморозки и дожди ожидаются на следующей неделе
05.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В первой половине следующей недели в Могилевской области ожидаются ночные заморозки. Синоптики также прогнозируют дожди на большей части территории.
9 и 10 марта днем обещают дождь, ночью и утром возможен мокрый снег. Ночью -1 +4°С, днем +6 +11°С.
В среду, 11 марта, по всей области пройдут дожди. Температура воздуха ночью от -1 до +4°С, днем +5 +10°С.
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В первой половине следующей недели в Могилевской области ожидаются ночные заморозки. Синоптики также прогнозируют дожди на большей части территории. 9 и 10...
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