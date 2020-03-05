МИД объяснил, чем вызвано улучшение отношений Беларуси и США

Источник материала: Ежедневник

Развитие процесса нормализации отношений обусловлено политической волей и усилиями обеих сторон, заявил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

По словам замминистра, активное развитие отношений с США не представляет собой ничего экстраординарного, не выходит за рамки восстановлений отношений, которые слишком долго находились в крайне плохом состоянии. По сути, происходит лишь возвращение к нормальному состоянию дел, пишет sb.by .

«Я не согласен с теми, кто считает, что улучшение отношений Беларуси и США произошло из-за событий в Украине или из-за ухудшений американо-российских отношений», - рассказал он.

Кравченко отметил, что процесс нормализации начался осторожно, медленно, неуверенно в 2012-м, частично в 2011 году. Развитие этого процесса обусловлено политической волей и усилиями обеих сторон.

«К нынешнему состоянию отношений мы пришли не неожиданно для нас, а постепенно, намеренно работая на развитие сотрудничества и, безусловно, обсуждая такие вопросы, по которым наши позиции расходятся», - сказал представитель МИД.

Олег Кравченко отметил, что отношения близких военно-политических союзников с третьими государствами могут не всегда развиваться синхронно:

«В период самых сложных белорусско-американских отношений, во время санкций и ограничения всех контактов Россия и США проводили политику перезагрузки, – заявил он. – И это не вызывало у нас ни зависти, ни ревности, ни подозрения в нарушении союзнических обязательств, а только поддержку успехов коллег и надежду на то, что развитие контактов между ними и улучшение двустороннего политического климата положительно скажутся на перспективах нашего взаимодействия с Вашингтоном».

Заместитель министра иностранных дел высказал мнение, что именно Беларусь может стать примером успешного развития неконфликтной системы отношений с Россией и странами Запада: