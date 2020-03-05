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Тюльпаны, гиацинты, крокусы: где и за сколько продают цветы на улицах Бреста

05.03.2020 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Приближается первый весенний праздник – Международный женский день. Сегодня выглянуло солнышко, а вместе с ним на улицах Бреста появились первые продавцы цветов. Особенно много их в центральной части города. Каких только тюльпанов не встретишь – всех цветов радуги и различных форм.

Тюльпаны, гиацинты, крокусы: где и за сколько продают цветы на улицах Бреста

Есть также пушистые гиацинты, изящные крокусы, солнечные примулы. В среднем цена на один тюльпан – 2 рубля (в цветочных магазинах аналогично). У некоторых продавцов можно найти цветок за 1,5 или 1,8 рубля, а некоторые за махровые тюльпаны просят 2,2 рубля.

Оформленная корзинка с тюльпанами стоит от 7 до 18 рублей, в зависимости от того, насколько она большая, сколько и каких цветов в ней использовано.

Тюльпаны, гиацинты, крокусы: где и за сколько продают цветы на улицах Бреста

В основном, как говорят продавцы, цветы выращивают в Бресте. Но можно встретить и иногородних, например, одна женщина-продавец приехала из Пинска. Привезла с собой и небольшой «комплимент» для покупателей – бесплатное оформление тюльпанов симпатичными цветными веточками.

Потенциальные покупатели активно подходят и интересуются стоимостью цветов, но покупать огромные букеты пока что не спешат. Берут по несколько цветков. Настоящий ажиотаж будет накануне 8 марта и в день праздника.

Продавцы отмечают, что если будет большой спрос на тюльпаны, то цена может подняться, а может, наоборот, снизится.

Тюльпаны, гиацинты, крокусы: где и за сколько продают цветы на улицах Бреста

Стоимость:

Тюльпаны: 1,5-2 руб.

Гиацинт в горшочке – 4-5 руб.

Примула в горшочке – 4-5 руб.

Крокусы – 4,5 руб.

Тюльпаны, гиацинты, крокусы: где и за сколько продают цветы на улицах Бреста

Тюльпаны, гиацинты, крокусы: где и за сколько продают цветы на улицах Бреста

Тюльпаны, гиацинты, крокусы: где и за сколько продают цветы на улицах Бреста

Тюльпаны, гиацинты, крокусы: где и за сколько продают цветы на улицах Бреста

Тюльпаны, гиацинты, крокусы: где и за сколько продают цветы на улицах Бреста

Тюльпаны, гиацинты, крокусы: где и за сколько продают цветы на улицах Бреста

Тюльпаны, гиацинты, крокусы: где и за сколько продают цветы на улицах Бреста

Тюльпаны, гиацинты, крокусы: где и за сколько продают цветы на улицах Бреста

Тюльпаны, гиацинты, крокусы: где и за сколько продают цветы на улицах Бреста

Тюльпаны, гиацинты, крокусы: где и за сколько продают цветы на улицах Бреста

Тюльпаны, гиацинты, крокусы: где и за сколько продают цветы на улицах Бреста

Тюльпаны, гиацинты, крокусы: где и за сколько продают цветы на улицах Бреста

Тюльпаны, гиацинты, крокусы: где и за сколько продают цветы на улицах Бреста

Тюльпаны, гиацинты, крокусы: где и за сколько продают цветы на улицах Бреста

Тюльпаны, гиацинты, крокусы: где и за сколько продают цветы на улицах Бреста

Тюльпаны, гиацинты, крокусы: где и за сколько продают цветы на улицах Бреста

Тюльпаны, гиацинты, крокусы: где и за сколько продают цветы на улицах Бреста

Тюльпаны, гиацинты, крокусы: где и за сколько продают цветы на улицах Бреста

Тюльпаны, гиацинты, крокусы: где и за сколько продают цветы на улицах Бреста

 
Теги: Брест
 
 
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  Приближается первый весенний праздник – Международный женский день. Сегодня выглянуло солнышко, а вместе с ним на улицах Бреста появились первые продавцы...
 
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