Тюльпаны, гиацинты, крокусы: где и за сколько продают цветы на улицах Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Приближается первый весенний праздник – Международный женский день. Сегодня выглянуло солнышко, а вместе с ним на улицах Бреста появились первые продавцы цветов. Особенно много их в центральной части города. Каких только тюльпанов не встретишь – всех цветов радуги и различных форм.





Есть также пушистые гиацинты, изящные крокусы, солнечные примулы. В среднем цена на один тюльпан – 2 рубля (в цветочных магазинах аналогично). У некоторых продавцов можно найти цветок за 1,5 или 1,8 рубля, а некоторые за махровые тюльпаны просят 2,2 рубля.

Оформленная корзинка с тюльпанами стоит от 7 до 18 рублей, в зависимости от того, насколько она большая, сколько и каких цветов в ней использовано.





В основном, как говорят продавцы, цветы выращивают в Бресте. Но можно встретить и иногородних, например, одна женщина-продавец приехала из Пинска. Привезла с собой и небольшой «комплимент» для покупателей – бесплатное оформление тюльпанов симпатичными цветными веточками.

Потенциальные покупатели активно подходят и интересуются стоимостью цветов, но покупать огромные букеты пока что не спешат. Берут по несколько цветков. Настоящий ажиотаж будет накануне 8 марта и в день праздника.

Продавцы отмечают, что если будет большой спрос на тюльпаны, то цена может подняться, а может, наоборот, снизится.





Стоимость: Тюльпаны: 1,5-2 руб. Гиацинт в горшочке – 4-5 руб. Примула в горшочке – 4-5 руб. Крокусы – 4,5 руб.











































































