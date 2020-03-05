В Бобруйске пьяный мужчина похитил из цветочного магазина розы для жены

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел ночью 25 февраля. По информации МВД, в цветочный магазин зашел пьяный мужчина и на глазах у продавца похитил букет роз. Женщина позвонила в милицию, ориентировку передали ближайшим нарядам.

Спустя короткое время к пешему патрулю подъехал автомобиль такси, в салоне которого находился спящий пассажир. Водитель пояснил, что недавно подвозил мужчину и его собутыльника к цветочному ларьку. Один из них вышел из магазина с цветами и вместо того, чтобы вернуться в машину и продолжить поездку, сбежал.

Выяснилось, что сбежавший пассажир такси и есть тот мужчина, который похитил розы из магазина. Им оказался 39-летний местный житель. Он пояснил, что цветы похитил из-за алкогольного опьянения. Поводом стал день рождения супруги. То, успела ли именинница получить букет, остается загадкой: цветы милиционеры обнаружили в подъезде за мусоропроводом.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Действиям мужчины будет дана правовая оценка. Известно, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался.