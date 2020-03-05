Банки снова предупреждают о мошенниках. Возможно, утечка данных была в крупном интернет-магазине

Источник материала: Tut.by

Приорбанк разослал своим клиентам в месенджерах предупреждение о том, что «идет очередной массовый обзвон клиентов мошенниками под видом сотрудников банка». При этом в банке предполагают, что утечка данных прозошла на крупной торговой интернет-площадке Joom. В последнее время некоторые другие банки тоже предупреждали об участившихся случаях мошенничества.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В сообщении Приорбанка сказано, что мошенники, чтобы войти в доверие, могут обратиться по имени и отчеству, назвать адрес и часть цифр номера карты. При этом злоумышленники могут использовать телефонные номера, похожие на официальные номера банка.

— Вероятно, что утечка этих данных произошла в интернет-магазине JOOM, так как в большинстве случаев звонок поступает клиентам, которые осуществляли платежи на JOOM, — отмечают в банке.

Чтобы похитить деньги, мошенники будут стремиться получить личный номер паспорта, полный номер карты или ее последние четыре цифры, а также мобильные коды, которые приходят на телефон. Поэтому в Приорбанке напоминают: смс-коды, полученные от банка, нельзя передавать никому и никогда. При поступлении подозрительного звонка нужно повесить трубку и самому перезвонить в банк по одному из официальных номеров телефона.

В последнее время некоторые другие банки тоже сообщали на своих сайтах об участившихся случаях мошенничества. Банк ВТБ предупреждает , что «в настоящее время фиксируется рост мошенничества (вишинга), в связи с чем просим быть более бдительными».

— Ни в коем случае не сообщайте кому-либо реквизиты банковской платежной карточки, пароли и коды доступа, паспортные данные и другую конфиденциальную информацию.

Учитывайте тот факт, что сотрудники банка владеют всей необходимой информацией и не запрашивают ваши персональные данные. При получении подозрительных звонков, SMS-сообщений, сообщений в мессенджерах, пожалуйста, проявите бдительность, не отвечайте на предложения сообщить персональные данные, — инструктируют в Банке ВТБ.

В МТБанке добавляют , что попытки мошенничества фиксируются в том числе через мессенджер Viber.

По данным Следственного комитета, в 2019 году с помощью компьютерной техники было совершено почти 6 тысяч краж денег со счетов белорусов. Всплеск телефонного мошенничества пришелся на октябрь-ноябрь 2019 года. На его пике в милицию за два дня поступило 150 заявлений о подобных случаях. Тогда FINANCE.TUT.BY подготовил подробную инструкцию о том, как понять, что вам звонит не представитель банка, а мошенник. А здесь можно послушать, как именно злоумышленник притворяется сотрудником банка (к счастью, клиентка сразу поняла, что ее хотят обмануть, и записала весь разговор на диктофон). В феврале в Нацбанке рассказывали , что пик вишинга уже прошел.