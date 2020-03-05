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Банки снова предупреждают о мошенниках. Возможно, утечка данных была в крупном интернет-магазине
Источник материала: Tut.by
Приорбанк разослал своим клиентам в месенджерах предупреждение о том, что «идет очередной массовый обзвон клиентов мошенниками под видом сотрудников банка». При этом в банке предполагают, что утечка данных прозошла на крупной торговой интернет-площадке Joom. В последнее время некоторые другие банки тоже предупреждали об участившихся случаях мошенничества.
В сообщении Приорбанка сказано, что мошенники, чтобы войти в доверие, могут обратиться по имени и отчеству, назвать адрес и часть цифр номера карты. При этом злоумышленники могут использовать телефонные номера, похожие на официальные номера банка.
— Вероятно, что утечка этих данных произошла в интернет-магазине JOOM, так как в большинстве случаев звонок поступает клиентам, которые осуществляли платежи на JOOM, — отмечают в банке.
Чтобы похитить деньги, мошенники будут стремиться получить личный номер паспорта, полный номер карты или ее последние четыре цифры, а также мобильные коды, которые приходят на телефон. Поэтому в Приорбанке напоминают: смс-коды, полученные от банка, нельзя передавать никому и никогда. При поступлении подозрительного звонка нужно повесить трубку и самому перезвонить в банк по одному из официальных номеров телефона.
В последнее время некоторые другие банки тоже сообщали на своих сайтах об участившихся случаях мошенничества. Банк ВТБ
— Ни в коем случае не сообщайте кому-либо реквизиты банковской платежной карточки, пароли и коды доступа, паспортные данные и другую конфиденциальную информацию.
В МТБанке
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Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, нельзя никому сообщать данные карты и смс-пароли от банка.
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