В России выпустили флагманский смартфон Samsung почти за 41 тысячу долларов

Источник материала: Tut.by

Российский бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar представил серию модификаций недавно анонсированных Samsung Galaxy S20. Топовая версия стоит почти 41 тысячу долларов, сообщается на официальном сайте компании.





«Новая коллекция получила название „Galaxy S21 Fortune“. В нее входят дизайны в стиле высших карт классической карточной колоды: Джокер и четыре туза», — уточняется на сайте Caviar. Коллекция выполнена в лимитированном издании — 21 экземпляр каждой модели. Они выполнены вручную из золота наивысшей пробы, оникса, киринита, композитного камня, рубинов и сапфиров.

Стоимость моделей, выполненных из позолоты — 344 000 российских рублей (5,2 тысячи долларов). Флагманская модель с золотым Джокером стоит 2 690 000 российских рублей (4,7 тысяч долларов).

Ниже — цены обычных версий Galaxy S20: