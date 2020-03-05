ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Роман Мотульский: «Для меня, конечно, отец был идеалом»

05.03.2020 16:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Правда, что Вы с самого детства хотели стать библиотекарем, ведь мальчишки Вашего детства хотели быть лётчиками, космонавтами?

Роман Мотульский: «Для меня, конечно, отец был идеалом»

Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, доктор педагогических наук, профессор:
Да, правда.  Я тоже хотел быть лётчиком, тоже хотел быть космонавтом, тоже хотел быть подводником – как раз исходя из тех книжек, что я читал. И после каждой книжки хотелось кем-то быть.

Но я думаю, для каждого мальчика самый главный образ для подражания, когда он начинает расти – это его родной отец. На определённом этапе развития, становления личности. Потом мы вырастаем, нам кажется, что отец не такой уж и умный. Но потом, когда мы дальше чуть-чуть перерастаем, всё-таки, понимаем, что отец был самым главным, самым грамотным, самым правильным человеком.

Да, и для меня, конечно, отец был идеалом. И вот как раз в тот период – он был и жнец, и жрец, и на дуде игрец – в том числе и заведовал библиотекой. И, как я говорю, я вырос между книжных стеллажей, я вырос в закулисье самодеятельного театра, и поэтому другим я себя не видел.

Люди в материале: Роман Мотульский

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Правда, что Вы с самого...
 
Новости дня
Новости разные
 
В России выпустили флагманский смартфон Samsung почти за 41 тысячу долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика