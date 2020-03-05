|
Роман Мотульский: «Для меня, конечно, отец был идеалом»
Источник материала: СТВ
Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, доктор педагогических наук, профессор:
Да, и для меня, конечно, отец был идеалом. И вот как раз в тот период – он был и жнец, и жрец, и на дуде игрец – в том числе и заведовал библиотекой. И, как я говорю, я вырос между книжных стеллажей, я вырос в закулисье самодеятельного театра, и поэтому другим я себя не видел.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Правда, что Вы с самого...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)