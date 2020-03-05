Лучшим волонтером Брестчины стала Мария Орса

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

На прошлой неделе в Бресте состоялось расширенное заседание Президиума Брестской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, на котором подвели итоги конкурса «Лучший волонтер — 2019».

Ганцевичский район в нем представляла Мария Орса, которая является членом волонтёрской группы «Забота» и руководителем-волонтёром православного клуба «На крыльях веры» в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста государственного учреждения «Ганцевичский территориальный центр социального обслуживания населения».

По результатам конкурса Мария Александровна стала победителем в номинации «Лучший волонтёр по оказанию помощи уязвимым людям».

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