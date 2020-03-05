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Сроком на 5 лет. Египет вводит новые визы для туристов

05.03.2020 15:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Египта. Чтобы посетить Египет, туристам придется сделать визу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Сроком на 5 лет. Египет вводит новые визы для туристов

Нововведение вступит в силу с 1 июня. Получить документ, разрешающий въезд в страну можно будет в консульстве или онлайн. Визу будут выдавать сроком на 5 лет. Единовременный срок пребывания иностранцев на территории Египта не должен превышать 90 дней.

Сроком на 5 лет. Египет вводит новые визы для туристов

В летние месяцы путешественники, прилетающие в аэропорты Луксора и Асуан, смогут получить скидку в размере 10 долларов. 

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Новости Египта. Чтобы посетить Египет, туристам придется сделать визу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    Нововведение вступит в силу с 1 июня....
 
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