Белорусов позвали в Клуб экспертом молока. Можно стать сырным гурмэ

Источник материала: Myfin

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Клуб экспертов молока открыт для всех белорусов старше 16 лет. Встречи будут проходить раз в месяц с участием профессиональных врачей, шеф-поваров и, конечно, молочных экспертов. На них расскажут о трендах здорового питания и сбалансированном молочном рационе. Мастер-классы будут чередовать с экскурсиями по производству молочных продуктов и изысканными дегустациями. Каждая встреча будет повещена отдельно взятой категории молочных продуктов.



Еще одно отличие – участники клуба смогут не только стать молочными экспертами, но и попробовать себя в роли гурмэ. На нынешней встрече, можно будет овладеть, хотя и на начальном уровне, мастерством настоящего сырного сомелье.

«Беларусь входит число крупнейших экспортеров «молочки» в Европе. Производить качественную молочную продукцию мы умеем, а вот в ее потреблении пока еще отстаем от европейцев. Чтобы развивать культуру потребления молочных продуктов, надо понимать, как и с чем правильно их сочетать в рационе и какую пользу они несут организму. В этом и заключается миссия Клуба экспертов молока, который открыт для всех желающих», – поясняют в компании «Савушкин продукт».

Первая встреча пройдет в Бресте 13 марта в 16 часов. В программе – мастер-класс от врача медцентра «Лодэ» и экскурсия на производство «Савушкин продукт». Приглашенным гостем станет шеф-повар «Санта Рест», который приготовит швейцарское фондю. Завершится все дегустацией.

Для вступления в Клуб экспертов молока нужно заполнить простую анкету в интернете. Среди всех заявок выборочно определят участников предстоящего мероприятия.