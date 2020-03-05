Александр Турчин провел прием граждан в Минском облисполкоме

17 человек записались на прием граждан к председателю Минского облисполкома Александру Турчину, который прошел сегодня, 5 февраля. Среди заявителей жители Минского района и столицы, сообщает пресс-служба Минобисполкома.

Житель поселка Привольный обратился с просьбой освободить его брата от внесения в бюджет 2,5 тысяч рублей. Брат осуществляет уход за заявителем, инвалидом первой группы, и получает пособие. Однако размер этого пособия достаточно небольшой, в связи с чем опекун периодически устраивался на работу. Однако в таком случае выплата пособия должна была прекратиться. Так как молодой человек не уведомил об этом службы, средства продолжали поступать, а теперь должны быть взысканы в судебном порядке. Заявителю было предложено вернуть переплаченную сумму пособия либо согласовать с управлением график поэтапного возврата денежных средств. При этом Александр Турчин считает, что проблема намного глубже: настало время внести изменения в закон об опекунстве.

– Мы видим, что есть необходимость внесения корректировок в законодательство. Как прожить на 220 рублей, являясь опекуном? Конечно, указанную сумму вам необходимо внести в бюджет. Мы должны действовать по закону. Но Минский облисполком выйдет с предложением на правительство. Возможно, опекунам нужно разрешить работать либо подходы к выплате пособия должны быть пересмотрены, – сказал Александр Турчин.

Жительница Минского района приобрела на аукционе земельный участок без электроснабжения в д. Вишневка Горанского сельсовета. Сейчас продолжается возведение жилого дома, однако ряд строительных работ невозможно выполнить без электричества.

По информации РУП «Минскэнерго», воздушная линия электропередачи будет введена в строй в декабре этого года. Также будет произведена реконструкция существующей комплектной трансформаторной подстанции.

Жительница Осрошицкого Городка обратилась с просьбой провести капитальный ремонт в жилом доме по улице Шоссейной. Проектно-сметная документация на ремонт уже разработана. Однако, в связи с предстоящей заменой твердотопливных котлов в квартирах на газовые, приступить к выполнению капитального ремонта не представилось возможным. Капремонт дома включен в текущий график на 2020 год. В здании заменят системы отопления, водоснабжения, электроснабжения, внутридомовой канализации. Также будет произведен ремонт системы вентиляции и водосливной системы на козырьке при входе в подвал.

В ходе приема граждан к Александру Турчину обращались по вопросам улучшения жилищных условий, предоставления земельных участков, благоустройстве территорий, асфальтировании улиц. Эти и другие вопросы взяты на контроль. С каждым будут разбираться индивидуально, люди получат ответы.

Фото — Павел Орловский











































































