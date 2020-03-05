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«Вопросы безопасности детей должны решаться немедленно». Об этом заявил председатель облисполкома Владимир Кравцов во время приема граждан в Сморгони

05.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Вопросы безопасности детей должны решаться немедленно». Об этом заявил председатель облисполкома Владимир Кравцов во время приема граждан в Сморгони

Один из первых вопросов, с которым обратились на прием к Владимиру Кравцову, касался Войстомского яслей-сада – базовой школы. В частности, речь шла о проведенной реорганизации школы из средней в базовую и подвозе детей из близлежащих деревень.
 
Его задал один из родителей, житель деревни Новоселки. Для него вопрос образования особенно актуален: в семье пятеро детей. Он обратил внимание на то, что дороги требуют ремонта, а школьный автобус уже старый, а ведь это безопасность детей. 
 
«Вопросы безопасности детей должны решаться немедленно». Об этом заявил председатель облисполкома Владимир Кравцов во время приема граждан в Сморгони
 
Владимир Кравцов дал поручение: в этом году району необходимо приобрести автобус для подвоза детей.
 
Как рассказал начальник управления образования Сморгонского райисполкома Игорь Счастный, автобусный парк постоянно обновляется: ежегодно приобретаются новые автобусы. Покупка еще одного запланирована и на этот год.
 
Что касается реорганизации школы, все должно быть очень тщательно просчитано.
 
«Вопросы безопасности детей должны решаться немедленно». Об этом заявил председатель облисполкома Владимир Кравцов во время приема граждан в Сморгони

 Оптимизация, особенно в системе образования, – очень сложный вопрос, и к нему нужно подходить взвешенно, изучать со всех сторон, работать с родителями и находить оптимальные решения, – отметил Владимир Кравцов. – Все решения должны быть приняты в интересах детей. Дети – самое главное. Вне зависимости от того, где семьи проживают, дети должны получать качественное образование.

 
Дано поручение в течение недели обследовать дороги, определить первостепенные на сегодня работы и привести дороги в порядок. «Вопросы безопасности детей должны решаться немедленно», – подчеркнул губернатор.
 
Взято на контроль и обращение жителя Сморгони Анатолия. Мужчина два года назад приобрел в деревне Белое здание бывшего магазина. Владелец хочет перевести здание в разряд жилых, однако дополнительные  строения на участке по документам владельцу не принадлежат, да и на земле из-за давних санитарных ограничений нельзя вести хозяйственную деятельность. К рассмотрению вопроса планируется привлечь юристов облисполкома.
 
«Вопросы безопасности детей должны решаться немедленно». Об этом заявил председатель облисполкома Владимир Кравцов во время приема граждан в Сморгони
 
На прием также пришли жильцы 15-квартирного дома  по улице Советской райцентра. Горячее водоснабжение в доме обеспечивается электроводонагревателями. Сейчас жители просят подключить их к центральному горячему водоснабжению, которое есть в недавно возведенных по соседству домах. Еще одно возможное решение: во время капремонта оборудовать в доме электроотопление и, соответственно, подогрев воды за счет электроэнергии. Тогда жильцам необходимо отказаться от газа. Выгодно ли это с экономической точки зрения для самих жильцов и готовы ли они платить даже с учетом льготного тарифа? Обращение взято на контроль. В ближайшее время будут тщательно проанализированы все возможные варианты, чтобы выбрать оптимальный.
 
«Вопросы безопасности детей должны решаться немедленно». Об этом заявил председатель облисполкома Владимир Кравцов во время приема граждан в Сморгони
 
Жители попросили решить проблему протекающих лоджий в новом доме по улице Пограничников, который был сдан в эксплуатацию в минувшем году. «Гродножилстрой» в ближайшее время проведет обследование для устранения причины протекания.
 
Требуют ремонта дорожное покрытие и тротуар на улице Ф. Скорины райцентра – считает  один из жителей города, подкрепив обращение подписями соседей. Это дорога в частном секторе, она гравийная, протяженность – порядка двух километров. Как  пояснил председатель Сморгонского райисполкома Геннадий Хоружик, местные власти в курсе ситуации. Сейчас идут работы на городских улицах с более оживленным движением. Со временем будет приведена в порядок и эта улица. Тем более проект ее благоустройства сделан. Пока же по мере необходимости будет проводиться текущий ремонт. Для обеспечения большей безопасности пешеходов на улицу запрещен въезд большегрузов,  сделан объезд микрорайона.
 
Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА
Фото: Артем ТУРЛАЙ
https://grodnonews.by
 
 
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Один из первых вопросов, с которым обратились на прием к Владимиру Кравцову, касался Войстомского яслей-сада – базовой школы. В частности, речь шла о проведенной...
 
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