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«В это место очень просился ресторан». На Коммунистической открылось новое место

05.03.2020 16:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях на Коммунистической, 4, открылось новое место Charlie («Чарли»). Это ресторан в классическом понимании: с европейской кухней, вином, скатертями и вечерним сервисом. Его управляющий, он же один из создателей, уверен, что хороших заведений в Минске практически нет, ниша свободна. «Кроме Bergamo и сходить некуда», — заявляет Денис Каштанов. TUT.BY взглянул на Charlie и цены в меню.


Открыли заведение общепита в Минске и хотите, чтобы о нем написали? Пишите на afisha@tutby.com с пометкой «Новое заведение»

«Знакомые постоянно спрашивают: „Куда пойти?“ Потребность в нашем ресторане есть»

Новый ресторан находится рядом с площадью Победы, около дома-музея I съезда РСДРП. Из окон — вид на сквер им. Я. Купалы и реку Свислочь. Лучшего месторасположения, считает Денис Каштанов, управляющий и один из создателей места, в Минске не найти: центр города, но есть парковка, вид из окон — на набережную. «Здесь очень просился ресторан, потому что место идеальное».

Он рассказывает, что помещение, которое пришлось перепрофилировать из магазина в общепит, нашлось еще в 2017 году. Но все согласования — процесс долгий, поэтому к стройке и ремонту приступили лишь в апреле 2019 года. К ноябрю с работами закончили, и в феврале ресторан начал принимать гостей.


Денис считает, что в нашем городе нет хорошего, полноценного ресторана. Он приводит такой пример. Не один десяток знакомых постоянно у него спрашивает: «Куда пойти?». Ответ для них Денис находит с трудом.

— Стоит понимать, что определенные люди привыкли к определенному образу жизни: им нравятся большие окна в ресторанах, широкие помещения, они ездят на больших машинах и хотят сидеть в удобных креслах, хотят есть дорогими приборами. У нас в городе, если разобраться, с такими запросами, кроме Bergamo, и сходить некуда. Поэтому мы знали: потребность в нашем заведении есть, — считает создатель места.



О команде, которая открыла ресторан, собеседник рассказывает следующее: прошли путь от официантов до метрдотелей и управляющих. Сам Денис, а еще финансовый директор Сергей Петека, познакомились, когда в свое время работали в «Золотом гребешке» на Ленина. Когда там произошел ребрендинг, сотрудники задумались о смене работы и решили открыть свое место. Для такого проекта, как ресторан, потребовались немалые инвестиции. О каких именно суммах идет речь, управляющий не говорит, но упоминает, что инвесторами выступили несколько человек.

— Могу по опыту сказать, что у некоторых людей из определенного класса наступает такой период в жизни, когда покупка новой недвижимости или автомобиля может быть сравнима с финансированием заведения. Часто это история не про деньги. Да, они хотят рентабельный бизнес, но при этом понимают, что это не история про сверхприбыли. Можно говорить даже о какой-то социальной функции. Им хочется, чтобы у горожан была возможность насладиться ужином в хорошем ресторане с достойной кухней, при этом публичность им совершенно не нужна. Это работает именно так.


Сейчас в «Чарли» 48 посадочных мест за столиками, плюс восемь стульев у барной стойки. Планируется, что скоро рядом появится терраса примерно на 36 мест. К слову, интерьером в заведении занимался человек, который до этого не работал с ресторанами и, по словам управляющего, в этом есть два больших плюса: первый — незамыленный взгляд, второй — удобство и уют, который удалось «перенести» из интерьеров домов и квартир.

— Мы постарались максимально интегрироваться в природу, поэтому у нас все натуральное: дерево — массив дуба, камень — бразильский гранит.


«Цены у нас ресторанные, но поужинать можно за 70 рублей — это немного»

Charlie можно смело назвать рестораном европейской кухни. «Мы готовим проверенную временем классику, добавляя актуальные гастрономические тренды», — говорит Денис. Шеф-повар — Артур Островский, он работал в «Золотом гребешке», Kitch’n, полгода стажировался в одном из лучших ресторанов Юрмалы «36 линия».

Некоторые позиции из меню

  • тартар из говядины, грибы и пена из пармезана (160 г) — 18 рублей
  • крем-суп из мурманской трески и мидии (290 г) — 15 рублей
  • фуа-гра с печеными яблоками и вишней (115 г) — 25 рублей
  • утиное филе с кукурузной полентой (260 г) — 29 рублей
  • печеный кролик в сливочном соусе с травами (290 г) — 29 рублей
  • треска, пюре из тыквы, сливочный соус с икрой (285 г) — 35 рублей
  • филе миньон, жареный бри и соус из разных перцев (375 г) — 35 рублей
  • фисташковый чизкейк с малиновым соусом (147 / 30 г) — 12 рублей


При этом цены, считает собеседник, тут небольшие, учитывая «выход» порции. Поужинать тремя блюдами можно за 70 рублей.

—  Вы должны понимать, что идя в ресторан, вы платите не только за еду, а еще за место, за атмосферу, за посуду — как и во всем мире. Цены у нас ресторанные, я всегда делаю на этом акцент. Но в таком случае нужно различать, что такое ресторан, а что бистро, траттория, остерия, пиццерия — многие, увы, разницы не видят. Но она принципиальна. Мы — полноценный ресторан, с вечерним сервисом и скатертями. При этом не хотим быть пафосными и пускаем в заведении всех, у нас нет дресс-кода.

Сроки окупаемости Денис не называет: «Сложно судить, это мой первый проект. Но кажется, что такие рестораны вообще не про окупаемость. Я смотрю на „Чарли“ как на знаковое для города место».

Ресторан Charlie

Адрес: ул. Коммунистическая, 4
Время работы: с 11.00 до 23.00 ежедневно

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Теги: Минск
 
 
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На днях на Коммунистической, 4, открылось новое место Charlie («Чарли»). Это ресторан в классическом понимании: с европейской кухней, вином, скатертями и вечерним...
 
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