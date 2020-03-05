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В Гомельской области ГАИ проведет спецмероприятия

05.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В марте и апреле Госавтоинспекция Гомельской области проведет в регионе специальные мероприятия. 

Они ориентированы на предупреждение ДТП с участием сельскохозяйственной техники. 

В Гомельской области ГАИ проведет спецмероприятия

В пресс-службе ведомства добавили, что мероприятия проводятся с целью обеспечения качественного процесса весенних полевых работ.

Кроме того, будут предприниматься соответствующие меры по предотвращению преступных посягательств на имущество сельскохозяйственных организаций, выявлению фактов бесхозяйственности и бездействия должностных лиц, ответственных за выполнение указанных работ.

Особое внимание сотрудники ГАИ уделят соблюдению водителями, в том числе сельскохозяйственной техники, правил дорожного движения, а также их состоянию (трезвый или «под мухой»).

Будет контролироваться и состояние транспортных средств перед их выходом на линию.

Помимо этого проверят своевременность прохождения государственного технического осмотра, обеспеченность сотрудников сельскохозяйственных организаций рабочей одеждой, на которой должны быть световозвращающие элементы.

На время проведения мероприятия наряды ДПС будут приближены к местам проведения весенне-посевных работ, при необходимости будет осуществляться сопровождение сельскохозяйственной техники патрульными автомобилями ГАИ по дорогам местного и республиканского значения, – отметили в Госавтоинспекции области.

Также сотрудники ГАИ в составе специальных мобильных групп в течение всей посевной кампании будут проводить рейды, в рамках которых будет усилен контроль за соблюдением водителями и механизаторами ПДД.

Фото: © Белновости

 
 
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В марте и апреле Госавтоинспекция Гомельской области проведет в регионе специальные мероприятия.  Они ориентированы на предупреждение ДТП с...
 
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