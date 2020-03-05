В Солигорском районе горел частный дом. На пожаре удалось спасти женщину и ее мать. Возгорание произошло вчера, 23 февраля, в 16.29 в городском поселке Красная Слобода, сообщает официальный сайт МЧС Беларуси.

Приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили открытое горение деревянного дома. Из жилой комнаты эвакуировали супругу хозяина 1946 года рождения и ее мать 1922 года рождения. Пострадавшие доставлены в больницу.



В результате возгорания повреждена крыша, пострадало имущество в доме. Сейчас специалисты выясняют причины случившегося.

