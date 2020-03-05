|
В Солигорском районе горел частный дом.
05.03.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
24 февраля 2020 23:45 1623
В Солигорском районе горел частный дом.
В Солигорском районе горел частный дом. На пожаре удалось спасти женщину и ее мать. Возгорание произошло вчера, 23 февраля, в 16.29 в городском поселке Красная Слобода, сообщает официальный сайт МЧС Беларуси.
Приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили открытое горение деревянного дома. Из жилой комнаты эвакуировали супругу хозяина 1946 года рождения и ее мать 1922 года рождения. Пострадавшие доставлены в больницу.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 февраля 2020 23:45 1623 В Солигорском районе горел частный дом. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)