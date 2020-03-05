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В Солигорском районе горел частный дом.

05.03.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


24 февраля 2020 23:45 1623

В Солигорском районе горел частный дом.

Автор: Эдуард Кидяев.

В Солигорском районе горел частный дом. На пожаре удалось спасти женщину и ее мать. Возгорание произошло вчера, 23 февраля, в 16.29 в городском поселке Красная Слобода, сообщает официальный сайт МЧС Беларуси. 

Приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили открытое горение деревянного дома. Из жилой комнаты эвакуировали супругу хозяина 1946 года рождения и ее мать 1922 года рождения. Пострадавшие доставлены в больницу.

В результате возгорания повреждена крыша, пострадало имущество в доме. Сейчас специалисты выясняют причины случившегося.

В Солигорском районе горел частный дом.

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24 февраля 2020 23:45 1623 В Солигорском районе горел частный дом. ...
 
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