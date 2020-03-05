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Владимир Базанов о матче за Суперкубок Беларуси: «Может быть, немножко кто-то там недоволен судейством»

05.03.2020 17:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Третий раз кряду футбольный Суперкубок Беларуси поднимает брестское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 4 марта в противостоянии за главный трофей сошлись чемпион страны и обладатель Кубка – солигорский «Шахтёр».

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Владимир Базанов о матче за Суперкубок Беларуси: «Может быть, немножко кто-то там недоволен судейством»

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу динамовцев. Брестчане начали напирать со старта, и первый гол зрители увидели уже на третьей минуте.

Владимир Базанов о матче за Суперкубок Беларуси: «Может быть, немножко кто-то там недоволен судейством»

Александр Нойок пробивал штрафной мяч, который угодил в штангу, а его товарищ по команде Габи Кики смог воспользоваться ситуацией и вывел брестчан вперед. Вскоре Павел Савицкий увеличил разрыв до двух мячей, собственно, эти цифры и стали итоговыми.

Владимир Базанов о матче за Суперкубок Беларуси: «Может быть, немножко кто-то там недоволен судейством»

Владимир Базанов, председатель ассоциации «Белорусская федерация футбола»:
Обе команды хотели победить, но, как говорят, победил сильнейший. Может быть, немножко кто-то там недоволен и судейством, но судья был справедлив к обеим командам. Отменил гол, удалил – все по делу.

Люди в материале: Александр Нойок, Павел Савицкий, Владимир Базанов, Габи Кики

 
 
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Новости Беларуси. Третий раз кряду футбольный Суперкубок Беларуси поднимает брестское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 4 марта в противостоянии за...
 
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