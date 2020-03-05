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«Смысла нет»: интеграцию Беларуси и России забросили

05.03.2020 17:51 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Рабочая группа по вопросам углубления интеграции в рамках Союзного государства не работает. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, передает «БелТА».

«Давайте <...> решим вопрос с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать. Не работает сейчас рабочая группа, и смысла нет сейчас работать над этими дорожными картами, пока не будут решены эти вопросы», – сказал Макей.

Дорожные карты, нацеленные на углубление интеграции, хотели подписать к 20-летию договора о создании Союзного государства. Разработку отраслевых карт по развитию интеграции курировала созданная правительствами Беларуси и России рабочая группа. В конце 2019 года первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой говорил, что нерешенными остаются три вопроса: «газ, нефть и определенные вопросы по налоговой карте».

К началу 2020 года Беларусь и Россия не договорились по стоимости нефти. Из-за этого 1 января Россия прекратила поставки нефти на беларуские НПЗ. В качестве временной меры Беларусь закупила 750 тысяч тонн у компаний российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Беларусь также закупила российскую нефть через трейдеров. Вчера первый танкер с нею вошел в порт Клайпеды. Вместе со странами Балтии прорабатывается поставка от портов трубопроводным транспортом. 

 
 
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Рабочая группа по вопросам углубления интеграции в рамках Союзного государства не работает. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей, передает «БелТА». ...
 
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