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Минпром озвучил условия приватизиции "Гомсельмаша"

05.03.2020 17:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Гомсельмаш» в этом году попал в перечень предприятий, предлагаемых Госкомимуществом к приватизации.



Оказалось, что государство готово расстаться с 49,9% акций предприятия, пишет officelife. Главное требование, выставленное потенциальному инвестору, состоит в том, что продажа акций возможна при условии реализации инвестиционного проекта.

Минпром оговаривает, что желаемый инвестор — это компания, «занимающая ведущее место в мировом рейтинге производителей сельскохозяйственной техники».

От нее ожидаются инвестиции в рамках совместного инвестиционного проекта не менее $500 млн. Важна готовность инвестора сохранить основной вид деятельности и профиль производства, обеспечить рост производства и реализации продукции с использованием совместной товаропроводящей сети.

Инвестор должен принять обязательства расширить рынки сбыта.


Кроме того, покупатель акций «Гомсельмаша» должен обеспечить прибыльную работу предприятия на следующий год после внесения всех инвестиций.

Минпром не исключает, что при условии выгодных предложений со стороны инвестора возможно принятие решения о продаже пакета акций в размере 75% минус 1 акция.
 
 
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«Гомсельмаш» в этом году попал в перечень предприятий, предлагаемых Госкомимуществом к приватизации.
 
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