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Лукашенко в Минске вручил Матвиенко орден Франциска Скорины
05.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил спикеру Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко орден Франциска Скорины. Церемония награждения состоялась во Дворце Независимости в Минске.
Председатель верхней палаты российского парламента удостоена ордена за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между двумя странами. Соответствующий указ о награждении был подписан весной 2019 года в преддверии юбилея Матвиенко.
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Церемония награждения состоялась во Дворце Независимости.
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