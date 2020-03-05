Лукашенко в Минске вручил Матвиенко орден Франциска Скорины

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил спикеру Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко орден Франциска Скорины. Церемония награждения состоялась во Дворце Независимости в Минске.

Председатель верхней палаты российского парламента удостоена ордена за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между двумя странами. Соответствующий указ о награждении был подписан весной 2019 года в преддверии юбилея Матвиенко.