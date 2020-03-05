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«Нам пообещали решить вопрос». С какими проблемами жители Минской области обратились к Александру Турчину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси необходимо менять подход к пособию, которое получают опекуны, ухаживающие за людьми с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Такое мнение озвучил губернатор Минской области во время личного приёма граждан.
Во время приема к губернатору обратились 17 жителей Минской области. Среди волнующих проблем – вопросы о капитальном ремонте домов, благоустройство, земляные споры.
Так, жители агрогородка Острошицкий Минского района озабочены проблемой капитального ремонта и газификации дома. В здании нужно заменить лестницу, отсутствует отопление, забиты дымоходы и канализация.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Светлана Мошок, жительница Острошицкого агрогородка:
Все вопросы взяты на контроль, даны поручения. После тщательного изучения по каждому будет принято решение.
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«Нам пообещали решить вопрос». С какими проблемами жители Минской области обратились к Александру Турчину
Новости Беларуси. В Беларуси необходимо менять подход к пособию, которое получают опекуны, ухаживающие за людьми с ограниченными возможностями, сообщили в...
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