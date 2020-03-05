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«Нам пообещали решить вопрос». С какими проблемами жители Минской области обратились к Александру Турчину

05.03.2020 18:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси необходимо менять подход к пособию, которое получают опекуны, ухаживающие за людьми с ограниченными возможностями, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Такое мнение озвучил губернатор Минской области во время личного приёма граждан.

Во время приема к губернатору обратились 17 жителей Минской области. Среди волнующих проблем – вопросы о капитальном ремонте домов, благоустройство, земляные споры.

«Нам пообещали решить вопрос». С какими проблемами жители Минской области обратились к Александру Турчину

Так, жители агрогородка Острошицкий Минского района озабочены проблемой капитального ремонта и газификации дома. В здании нужно заменить лестницу, отсутствует отопление, забиты дымоходы и канализация.

«Нам пообещали решить вопрос». С какими проблемами жители Минской области обратились к Александру Турчину

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Что касается ремонта, он будет в этом году, чтобы отопление было к отопительному сезону.

«Нам пообещали решить вопрос». С какими проблемами жители Минской области обратились к Александру Турчину

Светлана Мошок, жительница Острошицкого агрогородка:
Ходили по райисполкомам, писали во все инстанции, обращались в «Жилищник Минщины». Всюду обращались. А здесь нам пообещали решить вопрос положительно, довольны сегодняшним ответом.

Все вопросы взяты на контроль, даны поручения. После тщательного изучения по каждому будет принято решение.

«Нам пообещали решить вопрос». С какими проблемами жители Минской области обратились к Александру Турчину

Люди в материале: Александр Турчин, Светлана Мошок

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси необходимо менять подход к пособию, которое получают опекуны, ухаживающие за людьми с ограниченными возможностями, сообщили в...
 
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